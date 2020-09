Embora também não aponte casos concretos em escolas, diz que basta ler as orientações programáticas da tutela para formar uma opinião. “O que vi nos documentos programáticos foi suficiente para me alertar para o perigo que isto representa. A própria formulação — o aluno ‘tem de’, ‘aprende a pensar que’ — assusta.”

Já Rodrigo Queiroz e Melo não encontra motivos para a totalidade da disciplina ser opcional. “Revejo-me no documento, mas não em tudo o que tem sido dito por outros signatários. Independentemente da minha opinião, percebi que há temas que são suscetíveis de cair dentro da área de objeção de consciência dos pais. A sexualidade, por exemplo, deve dar direito a reserva de consciência. Mas não acompanho a ideia de que há direito a não ter toda a disciplina”, argumenta o presidente da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), que assina o documento em nome individual.

A solução, para estes casos, poderá passar por fazer o que está escrito no Estatuto do Aluno, defende Queiroz e Melo, e apresentar um plano de recuperação ao estudante (o que aconteceu no caso de Famalicão) que vise trabalhar outros temas. A disciplina, diz, é aberta o suficiente para que isso seja possível. E dá um exemplo: “O Grémio Instrução Liberal Campo de Ourique e o colégio católico São João de Brito não dão a disciplina da mesma forma. Cada um deles a adaptou ao seu projeto educativo e estão confortáveis com isso.”

Para o politólogo André Azevedo Alves, com uma opinião mais próxima da de Pedro Lomba, “nem se devia chegar ao ponto de ter uma unidade curricular obrigatória em que se define o que todos devem pensar, sem direito a objeção”. No mínimo, defende, a disciplina teria de ser opcional, o que resolveria grande parte do problema. Sobre o que se passa, de facto, nas escolas, diz ter ouvido alguns relatos, mas, por nunca os ter confirmado, prefere não os divulgar. “Estou certo de que a maioria dos professores têm bom senso, e não tenho dúvidas de que, em muitos casos, não se passam linhas vermelhas e até se aprendem coisas úteis”, sublinha.

“Não assinei o abaixo-assinado por achar que há um estado grotesco nas escolas associado à disciplina, mas porque há conteúdos que não podem ser promovidos de forma coerciva”, conclui o professor auxiliar da Católica. Numa sociedade livre, onde não pensamos todos da mesma maneira, “para diferentes pessoas e diferentes famílias, diferentes conteúdos podem ser problemáticos”.

A favor da liberdade de educação, contra a doutrinação

A liberdade de educação é o que move Rodrigo Queiroz e Melo. “Sou apologista de um sistema mais semelhante ao holandês, onde os pais podem escolher a linha programática, a somar ao currículo comum.” Assim, preferia que em Portugal grupos de pais se pudessem juntar e criar escolas com as quais se identificam. Em Cidadania, apesar de reconhecer que a disciplina foi bem pensada, dando espaço para que as escolas a adaptem à sua comunidade, há um problema de fundo.

“Eu não reconheço ao diretor o poder de tomar este tipo de decisões para o agrupamento. E há o perigo de pessoas que não estão legitimadas estejam a tomá-las”, defende o doutor e mestre em Ciências da Educação e também professor na Católica, reforçando a ideia de que é necessário haver uma separação clara entre ideologia e Estado.

Para Pedro Lomba e André Azevedo Alves, em causa está a doutrinação dos alunos. “É com grande estupefação que vejo o Estado criar uma disciplina cujo conteúdo — basta ler os documentos de orientação subjacente — transforma educação numa atividade de doutrinação de pessoas”, diz Lomba. Na sua opinião, esta situação não é mais do que a democracia a dizer aos alunos que se não forem democratas de um determinado sentido não podem ter um diploma, já que a disciplina de Cidadania está sujeita a avaliação. “Isto é chocante. Mesmos naqueles temas que se consideram indiscutíveis, como direitos humanos e igualdade de género, há sempre um enorme dissenso. Posso partilhar valores de igualdade e divergir sobre quotas de género. Posso concordar que há exaustão de recursos ambientais e divergir nas soluções políticas sobre o tema”, salienta o antigo secretário de Estado. “Não podemos querer formar pessoas dentro de convicções que achamos indiscutíveis quando todas estão sujeitas a uma discussão permanente, com o argumento de que são temas consensuais. Isso era o que acontecia com os sistemas de ensino confessional do passado”, acrescenta.