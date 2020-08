“A água é a nossa galinha dos ovos de ouro”. Nunca, como agora, quando o país sofre com os efeitos económicos da pandemia, esta frase foi tão verdadeira para os operadores turísticos nas margens do Zêzere. Poderiam ser tempos de penúria, mas o mesmo medo que está a contribuir para afundar a economia do país este ano é a tábua de salvação para quem pode garantir espaço, natureza e um “pedaço” de água aos turistas portugueses.

Em torno da barragem de Castelo de Bode, Jorge Rodrigues, empresário e líder de uma associação de turismo local, reduziu para metade a lotação do hotel que dirige, mas – ainda assim – o negócio está mais rentável. E Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro, confirma que há “uma fortíssima afluência do mercado nacional” nos vários concelhos influenciados pela barragem, entre os distritos de Santarém e Castelo Branco.

Este é apenas um de vários casos no país em que a procura dos portugueses pelo isolamento está a trazer uma certa normalidade turística a algumas regiões, face à quebra do exterior. São oásis num panorama que se avizinha bastante problemático um pouco por todo o território nacional.

Ainda não há números oficiais do turismo a partir de junho, mas as praias do Algarve e de outras regiões são, por estes dias, uma versão pálida do que foram no passado; Lisboa regressou aos tempos em que não era necessário reservar restaurantes, nem ficar na fila para ver monumentos; e cidades como Porto e Braga, que concentravam 75% dos turistas no Norte, têm uma taxa de ocupação hoteleira que não passa agora dos 30%.

É neste cenário que o interior e a “fuga” de portugueses das cidades podem suavizar o tombo do turismo português. Resta saber quanto.

O verão “está mais forte do que no ano passado” em Castelo de Bode

Um lago grande, com 60 km de comprimento — não contando com os braços do rio Zêzere — tem “muito espaço, tranquilidade e segurança”. Jorge Rodrigues, presidente da Associação dos Empresários de Turismo do Castelo de Bode, já previa, por isso, que a procura de turistas por este território do interior pudesse ser interessante no verão, tendo em conta a pandemia. Mas talvez não esperasse tanto. “Eu diria que está mais forte do que no ano passado”, diz ao Observador o empresário.

Em junho e julho, os alojamentos têm estado, por regra, “cheios ao fim de semana” e aos dias úteis, apesar de haver “um pouco menos” de afluência, há “muito boa procura”. A dinâmica já vinha de trás, nota Jorge Rodrigues — e a pandemia não trocou as voltas aos empresários da região. No caso dos restaurantes, a situação não é tão favorável, porque têm de respeitar as restrições de capacidade impostas pelas autoridades de saúde, mas também “têm procura”.