Acontece que, às vezes, e completamente ao acaso, as bactérias sofrem mutações que as tornam resistentes a certos antibióticos: as moléculas que compõem estes medicamentos deixam de ter tanta afinidade com as proteínas que pretendem atacar e elas continuam a funcionar normalmente. Mas nem tudo é bom para a célula, prossegue Roberto Balbontín: “Estas proteínas são tão importantes que ter mutações que as alteram é mau para as bactérias. Se houver um antibiótico por perto, elas são perfeitas. Mas se não houver, as bactérias sem as mutações vão crescer de modo mais eficiente que as que têm”.

Que as bactérias tinham este defeito — os cientistas chamam-lhe “custo” — já se sabia. Quando Roberto Balbontín se juntou a Isabel Gordo, investigadora na área da área de biologia evolutiva no IGC, o objetivo era apurarem as consequências desse custo e ver se era possível aumentá-lo numa forma que invalidasse por completo o desenvolvimento de bactérias resistentes. A cientista diz que isso é crucial para combater o problema da resistência a antibióticos: “Quando atacamos as bactérias, ou as matamos completamente ou, se não as matamos, vamos ter de viver com a resistência que elas adquirem”.

A primeira coisa que a equipa fez foi calcular quanto custa então essa resistência adquirida pelas bactérias, mas a matemática revelou-se mais difícil do que seria expectável. Se houver uma mutação que afeta o processo de transcrição e que decresce a velocidade do desenvolvimento da bactéria em 3%; e outra mutação que afeta a tradução e que desacelera a evolução em 6%, seria de pensar que o custo total da resistência para essa bactéria era 9%. Mas nem sempre o é, descobriram os cientistas: normalmente é inferior à soma dos custos das mutações.

Foi assim que Isabel Gordo e Roberto Balbontín perceberam que devia haver mais algum fenómeno a atrapalhar as contas. E descobriram um mecanismo a partir do qual as bactérias compensam o preço da resistência: uma nova mutação num determinado gene (que surge aleatoriamente mas a natureza, por seleção natural, mantém até se tornar dominante) que as torna capazes de crescer mais depressa, compensando o custo da resistência.

Para encontrarem este mecanismo, os dois investigadores deixaram que uma cultura de bactérias Escherichiacoli (também conhecidas simplesmente por E. coli) crescesse num ambiente paradisíaco para elas: uma sopa de aminoácidos — as peças que compõem as proteínas e que existem em todas as células — e de glucose, o açúcar preferido das bactérias. Para esta experiência, escolheram bactérias resistentes a dois antibióticos: a estreptomicina e a rifamicina.