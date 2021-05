Falam, falam, falam, mas não os vejo a fazer nada. É um sketch, mas também é uma das frases mais vezes dirigidas a políticos. Úrsula e António, como ambos se iam tratando, prometeram que iam passar “das palavras aos atos” e avançar com a Europa Social. O cenário não é famoso. Os princípios foram definidos há cinco anos, as metas há dois, mas agora é que todos prometem que as vão cumprir. E se não cumprirem o que é que acontece? Isso mesmo: nada. Ainda assim, o primeiro-ministro português que tem a presidência do Conselho, António Costa, e presidente da Comissão, Úrsula Von der Leyen, estiveram sempre alinhados: o primeiro fala em “marco histórico“, a segunda em “dia histórico“. Para finalizar a conquista, Rosa Mota deu uma volta olímpica no Palácio de Cristal no Porto, onde decorre o Conselho Europeu, com a bandeira da União Europeia.

Afinal o que é histórico e o que foi aprovado no Porto? Já existia um plano de ação social com três metas muito concretas, que agora são assumidas por patrões, sindicatos e pelas instituições comunitárias: “Pelo menos 78 % da população entre os 20 e os 64 anos devem ter emprego; pelo menos 60 % de todos os adultos devem participar anualmente em ações de formação; o número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social deve diminuir pelo menos 15 milhões, incluindo, pelo menos, 5 milhões de crianças.”

Juntar todos estes parceiros é aquilo que, noutros tempos, Augusto Santos Silva diria que só seria possível com um grande negociador de “feira de gado”. Essa frase, que um dia se tornou polémica por ser dita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, teve um destinatário que também foi muito elogiado e responsabilizado por este desfecho: “José António Vieira da Silva”. Que, ficou a saber-se pela voz de Costa, também é um exímio negociador junto dos parceiros sociais europeus.

Voltando ao Compromisso, as metas não eram vinculativas antes do Porto e não passam a ser. No entanto, António Costa considera que o facto de ter sido assinado por parceiros sociais e instituições europeias com este nível de ambição é importante porque existe, desde logo, uma responsabilidade política. O primeiro-ministro dizia, na derradeira vez que falou esta sexta-feira, que “o facto deste plano de ação não descrever só ações mas ter metas de resultado a alcançar, é muito importante.” Além disso, como as metas foram definidas em 2019, tornam-se ainda “mais exigentes do que seriam no ano passado”, já que “têm por referência 2019”, um ano anterior à pandemia, o que torna estas metas “muitíssimo mais exigentes.”