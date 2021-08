Em resultado destas dúvidas, Bruxelas defende que o plano precisa de ser testado na sua solidez e pressupostos e para os cenários mais negativos. Além disso, o tempo que será necessário para atingir uma viabilidade a longo prazo está sustentado num plano de reestruturação cujos efeitos excedem os cinco anos (até 2025) o que ainda levanta mais dúvidas sobre a proporcionalidade da ajuda e das medidas adotadas para limitar distorções da concorrência, que “nesta fase a Comissão considera insuficientes”.

Bruxelas reconhece que a informação prestada pelas autoridades portuguesas demonstra que está de acordo com as regras, ao permitir ao beneficiário que continue a reestruturar as suas operações, ao mesmo tempo que cumpre com as suas obrigações financeiras nos anos seguintes. Mais: contribui para o desenvolvimento da economia. No entanto, é também necessário que o plano assegure o regresso à viabilidade de forma apropriada e atempada, o que não está garantido de momento.

Para tal, é preciso examinar a necessidade, adequação e condições negociais da ajuda e os seus efeitos na concorrência e no comércio. Também será preciso ponderar os efeitos positivos na promoção do setor com os efeitos negativos que terá no mercado interno europeu.