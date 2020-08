“As eleições presidenciais de 2020 decorreram numa atmosfera sem precedentes de medo e intimidação da sociedade, tendo como pano de fundo a repressão que começou quase imediatamente depois do anúncio das eleições, o que manchou cada fase eleitoral. Como resultado dessa repressão, mais de um milhar de cidadãos foram detidos e centenas foram condenados a pequenas penas de prisão ou multados”, lê-se num relatório daquela ONG.

No dia das eleições propriamente ditas, a Viasna refere que nalgumas mesas eleitorais foi registada uma participação superior a 100% — o que indicia que os dados que dali saíram para a Comissão Eleitoral da Bielorrússia eram fabricados.

Seems like too many people voted for Tikhanovskaya already. The number of ballots doesn't add up because of early vote rigging. Police had to bring a ladder and commission members are climbing out of polling station with full bags pic.twitter.com/NjzKcANUop — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

Uma das imagens mais icónicas destas eleições é a de membros de uma mesa eleitoral a tirar sacos cheios desde a janela de um primeiro andar — presumindo-se que os sacos estão cheios de boletins falsos, que já não caberiam nas urnas perante a multiplicação de votos manipulados. Os sacos saem daquele primeiro andar de duas maneiras: um membro da mesa faz descer uns com o auxílio de uma corda; e outro, uma mulher, desce um escadote com um desses sacos na mão. A segurar o escadote está um polícia.

Lukashenko é para sempre?

Alexander Feduta, jornalista bielorrusso que foi assessor de imprensa de Aleksander Lukashenko nas eleições de 1994 mas que depois se afastou dele, descreveu da seguinte forma a ambição política do seu antigo aliado: “[Desde cedo] tornou-se claro que ele tinha sede de poder. Da mesma maneira que um rapaz de 16 anos deseja intimidade com uma mulher, Lukachenko, com cada fibra do seu espírito, com cada célula do seu organismo, queria ter poder”.

Desde então, Aleksander Lukashenko tem criado a ideia de que ele é, acima de qualquer outro, o garante da estabilidade da Bielorrússia. Não é por acaso que ele mesmo promove esta ideia — mas antes porque conhece bem o país que tem nas mãos.

A Bielorrússia tem uma História recente traumática e para isso basta olhar para três capítulos do que foi o século XX neste país. Primeiro, a Bielorrússia foi particularmente atingido pela repressão da ditadura soviética, sendo o Massacre de Khatyn de 1943 o maior exemplo disso. Depois, também naqueles anos, a Bielorrússia foi um dos países mais massacrados na Segunda Guerra Mundial — e, com um terço da população morta naquele conflito, o que perdeu a maior fatia da sua população total em todo o mundo. Finalmente, foi na Bielorrússia que mais se sentiu os efeitos da radiação resultante do desastre nuclear de Chernobil — um fator a que ajudou a localização da central (próxima da fronteira ucraniana com a Bielorrússia); e também os ventos, que no dia do desastre sopravam para norte, isto é, para a Bielorrússia.