Ernesto de Sousa é uma das grandes figuras da cena artística portuguesa do século XX. Conhecido pela sua ligação ao mundo cinematográfico e ao Cinema Novo, foi primeiro fotógrafo e depois artista multidisciplinar, teórico, crítico, professor, divulgador e programador. A sua ligação à vanguarda, ao experimentalismo e ao conceptualismo, fizeram dele uma influência fundamental no período do pós-25 de Abril, altura em que organizou vários eventos artísticos e exposições de grande importância, como a mostra Alternativa Zero, um marco na história da arte portuguesa. Nesta participaram artistas como Helena Almeida, Julião Sarmento, Ângelo de Sousa, Noronha da Costa ou Fernando Calhau, hoje nomes consagrados da arte portuguesa contemporânea.

A criação de pontes entre aquilo que se fazia lá fora e aquilo que se fazia cá dentro é uma das mais fortes vertentes do seu trabalho. “Um ávido promotor de sinergias entre gerações de artistas da primeira e da segunda metade do século XX”, como refere a biografia disponível no site que lhe é dedicado, Ernesto de Sousa foi também “defensor de uma expressão artística experimental e livre”, de que são exemplo muitas das suas obras. Esta defesa de uma arte livre e liberta provocou-lhe vários problemas com as autoridades, tendo sido detido várias vezes pela PIDE, nomeadamente pela promoção do cineclubismo, de que foi um dos principais impulsionadores em Portugal, e por uma entrevista dada a propósito da estreia de “Dom Roberto”, introdutor do Cinema Novo em Portugal juntamente com “Os Verdes Anos”, de Paulo Rocha. Atacado em Portugal, foi galardoado em Cannes pela longa-metragem — recebeu dois prémios na semana da crítica.

Desdobrando-se em múltiplas atividades, “anti-especialista por escolha e vocação”, Ernesto de Sousa destacou-se também no estudo da arte popular, na crítica de arte, no teatro e depois no cinema experimental e outras formas artísticas, como o happening e a performance. Nos vários caminhos criativos que percorreu, defendeu sempre o derrube de fronteiras entre arte e vida. E se Bertolt Brecht, Joseph Beuys, Wolf Vostell ou Almada Negreiros, ao qual dedicou um filme, foram algumas das suas figuras tutelares, também o foram criadores de arte popular, como Rosa Ramalho ou Franklin Vilas-Boas Neto, apontou a Agência Lusa. Artista sem descanso, Isabel Alves, sua mulher, lembrou-o numa entrevista como alguém que nunca olhava para o presente, porque esse não interessava. Ernesto de Sousa era, acima de tudo, um homem do futuro.