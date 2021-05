“And still”, gostam de murmurar os lutadores que detêm o título enquanto aguardam que o speaker anuncie quem venceu o combate. “The winner and still…”. Se disser estas palavras, nem é preciso ouvir as restantes: “… champions is…” fulano tal. Fazem-no meio por sacudir o nervosismo do momento, outro tanto naquela atitude gabarola de impor medo ao adversário que vem desde a pesagem e que agora que já não importa ainda não sabem travar.

São as palavras que vêm a memória agora que “Citizen Kane” – no título português, “O Mundo a Seus Pés” – faz 80 anos. 80. As palavras que imaginamos facilmente Orson Welles dizer, olhos fixos no speaker, no seu ar de peso-pesado de muitas artes. No cartaz original, lia-se, usando os truques do marketing de então: “Everybody is talking about it!”, para concluir em maior destaque: “It’s terrific!” “And still”, acrescentamos nós. Ainda é magnífico. Ainda estão todos a falar dele. Ainda é, possivelmente, o melhor filme de sempre (se ao menos existisse tal coisa).

Há, provavelmente, milhares, talvez milhões de artigos, posts, ensaios, trabalhos académicos, vídeos, documentários, entrevistas e afins a explicar porquê. O leitor interessado pode ir facilmente em busca deles e descobrir informação mais aprofundada e muito melhor explicada do que aqui poderíamos aspirar a rabiscar com tudo o que queria saber, mas tinha medo de perguntar sobre profundidades de campo, planos-sequência e uso do chiaroscuro. Aqui, estamos só plantados diante do mito. Esmagados. Olhando-o como quem mira uma estátua, o monumento que nos fez pagar avião e hotel para determinada cidade. Admiramos o colosso, como resiste ao tempo, quem o colocou aqui em primeiro lugar e quem levianamente passa sem lhe dar a devida atenção.

Sim, “Citizen Kane” é um Coliseu, uma Torre Eiffel, uma Mona Lisa, nada menos do que isso. Felizmente, não se conseguem tirar selfies ao lado de filmes (não de uma forma interessante, pelo menos) nem penduricar cadeados às bobines – que já não existem. Pudesse-se atirar moedas ao ecrã em busca de amor e Charles Foster Kane estaria ainda mais rico, mais cínico e mais triste.

No tempo em que o melhor filme de sempre ainda era mau

Foi sempre assim? Sim e não. “Kane” saiu em 1941 logo com hype – e o hype ainda nem sequer tinha sido inventado. Orson Welles tinha apenas 25 anos, mas era já uma lenda da rádio e do teatro, fora capa da Time, tinha feito o mítico falso direto da “Guerra dos Mundos” e encenado “Macbeth” apenas com atores negros. Tinha a garantia de liberdade total por parte da RKO para fazer o filme que quisesse. O titã dos jornais William Randolph Hearst tinha já tentado impedir a estreia do filme devido ao rumor de que seria uma parábola da sua própria vida – e, em 1941 como hoje, não havia melhor campanha de promoção do que uma boa perseguição. Uma boa aura de maldito.

A verdade é que “Citizen Kane” estreou logo rodeado de críticas encomiásticas – o New York Times, por exemplo, já arriscava que estaria “perto de ser o mais sensacional filme alguma vez feito em Hollywood”. Foi o filme do ano para o New York Film Critics Circle e para a National Board of Review. Mas sói dizer-se que nem Jesus Cristo agradou a toda a gente. Há dias, o Guardian trazia a história: pelas profundezas do Twitter, alguém notou que, depois de anos de imaculada imutabilidade, o rating de 100% de críticas positivas de “Citizen Kane” no Rotten Tomatoes tinha baixado a cotação…