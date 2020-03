A sinfonia nunca está completa, por mais que se imagine o traço rigoroso de uma linha reta ou o desenho de um círculo perfeito. “Parece fácil, não é? A dificuldade é essa mesmo. Olhamos para aquele repouso e parece fácil, mas é o mais difícil”. João Oliveira Duarte, o treinador, responde pelos leigos que assistem a meia hora de prática. “Importam-se que aproveite para treinar?”, pediram-nos uns minutos antes, com a firmeza de quem não desperdiça um minuto de lição e num português tão correto quanto o passo.

Na Quinta da Fonte Boa, no Vale de Santarém, os reis e senhores do picadeiro são o Importante, o cavalo com seis anos, montado há ano e meio, e a cavaleira para quem a proporção é tão soberana no universo musical como no contexto equestre. “Se tudo não estiver harmonioso para o olho, e no caso da música para o ouvido, não tem graça. É a tal beleza que nos encanta”, confessa Clara Maria Schubert, esta manhã excecionalmente acompanhada pelo instrumento que segue consigo praticamente desde o berço. “Não posso dizer aqui que trouxe o violino, senão pedem-me logo para tocar!”

Não há uma nota solta nesta história. Nem o apelido deixa dúvidas sobre essa ligação a Franz Schubert (1797-1828), compositor austríaco do final do classicismo e primeiros anos do romantismo, rosto mais célebre de uma família que há várias gerações se dedica à música. Clara Maria Hildegard Dorothea Schubert nasceu em Viena há 30 anos, filha de Gerard Schubert, violinista na Orquestra Filarmónica de Viena, que deu novo impulso a uma tradição abrandada pelas duas gerações anteriores.

“Na Áustria, eu era aquela de quem o pai andava sempre atrás com uma harpa no carro!”, recorda a filha, que durante a infância e adolescência se esmerou na música, e que durante o ensino básico e o secundário faltava às aulas para poder montar — a condição era não perder de vista os instrumentos, para tocar à noite. Até ao dia em que o apelo dos cavalos colocou o fascínio pelas cordas em segundo plano. Em 2009, rendida ao espetáculo Apassionata, despediu-se da família e veio sozinha para Portugal para se dedicar a esta arte. É no Ribatejo que hoje estima o cavalo lusitano como um precioso Guarnieri, e se dedica de forma intensiva à Dressage, a modalidade olímpica que tem conquistado adeptos. E que aprendeu a conhecer um país para lá das memórias da imperatriz que em 1860 visitou pela primeira vez a pérola do Atlântico, para escapar aos rigores do inverno no centro da Europa e recuperar de uma doença pulmonar. “Para mim, Portugal era a Madeira, por causa da Sissi. Não conhecia mais nada”.

Uma manhã na Quinta da Fonte Boa

Foi há cerca de três anos anos, num turismo equestre perto de Alenquer, que João Oliveira Duarte conheceu a jovem austríaca, fiel ao “espírito dos europeus do norte” e que três vezes por semana, “sem falha”, passa pela Quinta da Fonte Boa, antigo depósito de garanhões do Estado, onde chegaram a permanecer 100 cavalos, na sua maioria lusitanos mas também puros sangue árabes ou ingleses.