Seja nas traseiras de uma loja de ferragens, a um passo do mar, no cimo de umas escadas à beira rio ou num palacete romântico do século XIX: as esplanadas, finalmente, reabriram.

A evolução da pandemia em Portugal aparenta ter estabilizado o suficiente para os especialistas no assunto darem luz verde para o regresso aos restaurantes, cafés, padarias e afins mas, por muito que ainda seja só um retomar parcial, limitado aos espaços exteriores, é mais do que boa notícia, tanto para os clientes desertos de apanhar ar e aproveitar o bom tempo dos últimos dias como para o setor da restauração que ainda atravessa um momento delicado.

De norte a sul do país, vários negócios, de todas as formas e feitios, montaram as suas mesas exteriores — limitadas a quatro pessoas, como manda a regra — e, com todo o respeito pelo distanciamento de segurança, querem voltar a vê-lo. São largas centenas (talvez até milhares) os espaços que se encaixam neste exemplo mas, perante a impossibilidade de enumerar todos os espaços, nas linhas que se seguem aparecem apenas 27 dos melhores ou mais diferentes. Dê-lhes uma oportunidade e, mesmo que nenhum deles lhe encha as medidas, regresse aos que já conhece e gosta e aproveite este gostinho a liberdade.

Plano

Rua da Bela Vista à Graça, 126, Lisboa. Segunda a sexta-feira, das 12h30 às 15h30. Reservas em 933 404 461 ou reservas@planorestaurante.com. Preços entre os 45€ e os 115€ (só menu de degustação).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O primeiro projeto a título próprio do chef Vítor Adão é um oásis no meio da cidade: um pátio amplo, caiado de branco e com direito a piscina e muito verde. É neste cenário que vai poder almoçar, sempre que as condições meteorológicas assim o permitirem, e provar um dos dois menus de degustação que o chef tem disponível — um com cinco e outro com nove momentos. Os pratos mantêm-se fiéis à identidade gastronómica de Adão: forte influência portuguesa, especialmente da zona de Trás-os-Montes (o berço de Vítor), sob um olhar mais contemporâneo. O pairing de vinhos está disponível e acresce em 30 ou 40 euros o valor dos menus (o de cinco e o de nove pratos, respetivamente).