Cláudia Andrade: "O mundo não está a conseguir enfiar a colher entre mim e a literatura, claramente"

Disse que este livro está cheio de vilões, e a verdade é que pouco de bom acontece ao longo da ação. Pintou um quadro negro da humanidade. Concorda?

Concordo. Não há nenhuma luz que consiga vislumbrar. Mesmo quando parece que há, vem-se a demonstrar que não há.

É difícil não fazer um paralelismo com os tempos que vivemos, que são tempos negros e violentos, e a violência está muito presente aqui. Foi de alguma forma influenciada pelo que se passa no mundo?

Não particularmente, porque, lá está, o hoje político, económico, social, são temas que acabo por abordar só de forma indireta. Não era isso que tinha em mente, era mesmo as pessoas, as relações interpessoais, familiares. Obviamente que há relações familiares que não são totalmente neuróticas, que não são totalmente terríveis, mas também as há como as descrevo, aposto que piores ainda. Então porquê mostrar o lado negro em vez do lado solar? Para já, garanto que tenho muito pouco a ver com aquilo sobre o qual escolho escrever. O tema escolhe-me a mim. Sei que é um cliché que parece não significar nada, mas para mim funciona assim: há um assunto que me chama tremendamente a atenção, que faz “dinga-dinga-dinga” dentro da cabeça e vou atrás dele sem me perguntar por que raio é que faz. E é nesse sentido que digo que o assunto me escolhe. Senti-me atraída por este universo, que me surgiu de forma muito visível, quase esquemática. Pensei num pátio, em vizinhos em redor desse pátio, no que é que acontece no inimigo interior quando pressionado pelo inimigo exterior. Seria de pensar que as pessoas se unem mais contra o inimigo exterior. Isso até é usado politicamente muitas vezes — inventa-se um inimigo exterior para unir, cegar e manipular as pessoas, mas também me parece perfeitamente plausível que algo como isto aconteça. É um estudo sobre estas pessoas.

Até certo ponto poderíamos até pôr em causa a existência desse inimigo exterior.

Sim, até certo ponto. Depois no final confirmo a existência do inimigo, apenas para sublinhar o quão irracional seria naquele momento do tempo estar a temê-lo ou aquilo que aconteceria se entrasse [naquele território]. Mas é esse medo que é o catalisador de toda a desgraça, desgraça essa que já estava lá dentro; desgraça essa que só precisava de um motivo para detonar.

Deu-se a conhecer como contista e com Caronte à Espera disse que tentou escrever um conto maior.

Sim, foi.