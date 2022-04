Claudio Magris: "Impressiona-me que a História ainda próxima, de que somos feitos e que nos constitui, seja ignorada"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Caludio Magris, 83 anos, escritor triestino, mais centro-europeu do que italiano, criador de um dos conceitos fundamentais para pensar a História e a Cultura da Europa do século XX, a “Mittleuropa”, autor de romances, contos, ensaios e crónicas, tradutor de alemão, é uma mina tantas vezes abandonada da literatura contemporânea. É preciso ser-se, porventura, um caminhante dessa “Mittleuropa” (que é a Europa do antigo império Habesburgo, mas que vai além desse território, sendo sobretudo um certo espaço cultural, social, filosófico), para se encontrar frente a frente com essa obra prima que é Danúbio — um livro inclassificável, de uma erudição e beleza que nos deixa sem fôlego, um livro-rio, que arrasta os leitores desde a nascente deste que é o maior rio europeu, até à sua foz no mar Negro.

É provável que quem leu Danúbio saiba como a obra de Magris é uma mina de cultura literária, histórica, política, de conhecimento, sensibilidade, capacidade de fazer ligações, encontrar nós e tramas que nos contam a velha Europa de uma perspetiva completamente nova. Danúbio é um tratado fundamental para conhecer a história do velho continente, sobretudo hoje, quando a guerra na Ucrânia faz ressoar de novo todos esses fantasmas nunca extintos que Magris tão bem percebeu: as guerras constantes, a “doença do antissemitismo”, para usar uma expressão do próprio, a herança greco-romana, ou seja o desejo de conquista, de expansão, de domínio dos outros povos, que origina o fascismo e as suas variantes, os vários totalitarismos sempre na iminência de irromperem a crosta do humanismo.

Comparado com outras obras, o breve livro de contos publicado pela Quetzal e intitulado O Tempo Curvo em Krems, pode revelar menos impacto. Porém, ele vem da mesma mina de sabedoria, cultura e capacidade de escrever com leveza que é Claudio Magris. Nenhum livro vindo dele se pode dar como dispensável. Este, pequeno livro, escrito sem que o autor imaginasse que, pouco tempo depois da sua publicação, a Europa voltaria a ter uma guerra no seu solo, é mais uma vez o escritor a pensar sobre essa Europa central e a sua história, nomeadamente as suas guerras, as coletivas e as individuais e como a memória é aquele mecanismo que incessantemente transforma o nosso passado e com ele, o nosso presente. Um acontecimento, um acidente no “agora” pode obrigar-nos a rever toda a nossa vida passada e a partir daí o nosso passado passa a ser iluminado, sentido, rememorado sob uma luz totalmente nova.

Este é o livro de um homem que envelheceu a olhar atentamente o passado e o presente. É esta a premissa do “tempo curvo” que vão viver os cinco homens que protagonizam outros tantos contos que constituem este livro. São homens que já viveram muitos anos, que intuem a proximidade da morte, mas sobretudo que perceberam que o mundo ao qual pertenciam já não existe. De um tempo que acabará quando eles próprios desaparecerem. Esta perceção atira-os para um quotidiano, numa cidade (Trieste) onde todos eles chegaram vindos de outras partes da Europa, onde todos eles triunfaram, mas na qual já só podem sobreviver alimentando-se de memórias da infância, da juventude, dos amores perdidos para sempre, de sensações, aventuras, forças que um dia os fizeram partir em direção à grande cidade do Adriático, mas onde nunca sentiram uma pátria.

Neste O Tempo Curvo em Krems, Magris,volta aos temas transversais à sua obra: o desenraizamento, o exílio, o homem fragmentado pelas várias formas de poder de uma Modernidade, onde apesar de tudo nunca foi capaz de abolir a necessidade de estabelecer fronteiras entre ricos e pobres, entre o Norte e o Sul, entre vencedores e vencidos. Magris sempre foi um escritor dos vencidos da vida, dos homens inadaptados ao progresso, à velocidade, a uma certa ideia capitalista de “desenvolvimento”. Estes cinco homens, numa relação discursiva com o seu passado, pertencem quase todos a povos que a Europa sempre viveram nas margens e foram alvo de todo o tipo de violências ao longo dos séculos; judeus, cossacos, camponeses eslavos e balcânicos. Povos sem terra, à procura de uma pátria. Os estudiosos da obra de Magris chamam-lhe um “fenomenologista da desaparição”, e essa ideia cabe que nem uma luva neste novo livro, onde estes cinco homens tentam, cada um à sua maneira, desaparecer no anonimato.

Esta vontade de anonimato sente-se também no escritor que hoje dá entrevistas com muita relutância e muitas exigências. Quando o Observador tentou entrevistá-lo, Magris impôs como condição que falássemos apenas do livro e que a entrevista fosse feita em italiano (apesar de Magris ser poliglota e falar até um pouco de português). A entrevista que se segue foi feita por email e, como se pode ver, o escritor foi hábil em perceber todas as nossas tentativas de o puxar para assuntos exteriores ao livro. No email onde vinham as respostas vinha também a sua habitual gentileza, a memória da sua visita a José Saramago, em Lanzarote, da sua leitura de Camões e das suas memórias de uma viagem longínqua que fez pelo rio Douro, onde se inspirou para escrever um conto intitulado “O Conde”, que está integrado no livro Ilações Sobre um Sabre, de 1985. Este curioso conto é a história de um homem que vive, como um escravo, nas margens de um rio para apanhar os cadáveres dos suicidas que atravessam a propriedade de um poderoso conde.