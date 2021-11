Clemens terá matado o filho de forma "cruel" e já há uns tempos que "não era o mesmo". Em Grândola ainda ninguém consegue acreditar

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A carrinha branca de Clemens Weisshaar foi encontrada completamente queimada no meio de uma zona de mato remota. Nada restou. “O que havia para arder, ardeu”, conta ao Observador o comandante dos Bombeiros Voluntários de Grândola, que respondeu à ocorrência no domingo. No interior estaria o filho do alemão, Tasso, de três anos. A Polícia Judiciária acredita que o homem de 44 anos pegou fogo ao carro propositadamente e depois se suicidou. O local não terá sido escolhido ao acaso: o terreno é isolado e de difícil acesso. Os bombeiros afirmam mesmo que é quase impossível lá chegar, sobretudo quem não conhece a zona — Clemens conhecia, estava a reconstruir uma casa ali perto, na zona dos Mosqueirões, a cerca de dez minutos de carro de Grândola, onde vivia há já alguns anos.

Agora, na pequena e pacata vila de Grândola, é difícil virar uma esquina ou entrar num café sem que se ouça falar de outro assunto: “Isto é tudo muito estranho”; “Eu ainda nem acredito”; “Diz que ele estava a construir uma casa ali para os lados dos Mosqueirões”. A notícia espalhou-se rapidamente.

Natural de Munique, Clemens Weisshaar, o pai de Tasso e suspeito pela morte do menor, era bem conhecido na vila. “Era cliente habitual aqui no café, vinha sempre beber uma cerveja ou petiscar”, conta ao Observador Melina Pereira. A funcionária do Café Pirata, que fica mesmo no centro de Grândola, conhecia bem o alemão: “Era muito simpático e brincalhão. E trazia sempre o miúdo, o filho”. Irene Nunes, mãe de Melina, confirma: “Era muito simpático. Andava sempre aqui com a criança”. “Às cavalitas!”, acrescenta outra cliente. E falava bem português, ainda que “arranhado e com algum sotaque”, confirmam todos.

São 17h30 de segunda-feira e o Café Pirata está cheio. É um negócio de família e, assim que se entra, percebe-se que o violento crime já tomou conta de todas as conversas. Vários homens de diferentes idades estão sentados ao balcão e vão atirando comentários, enquanto seguram uma mini com as duas mãos. “Isto foi algo muito cruel”, diz um deles. Chama-se Domingos Mateus e está visivelmente indignado com toda a situação, porque conhecia Clemens de vista. “O homem costumava vir aqui com o Tasso”, conta ao Observador. E, por isso mesmo, ainda nem acredita no que aconteceu. E muito menos nos violentos contornos do caso.

Clemens e o filho estavam desaparecidos há uma semana. Os corpos foram encontrados por caçadores e populares. O pai ter-se-á suicidado de seguida perto da carrinha, com um tiro.

A mãe, de nacionalidade inglesa, Phoebe Arnold, é uma conceituada estilista. O casal estava separado desde julho, segundo relatam ao Observador várias fontes próximas da família. Depois da separação, no verão, a mulher levou a criança para Lisboa. O pai deveria ter ficado com o filho no último fim de semana de outubro e levado o rapaz de volta à mãe na segunda-feira da semana passada, o que não aconteceu. Phoebe Arnold acabou por dar o alerta às autoridades nessa altura, que desencadearam as buscas.