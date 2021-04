Esta conjugação de coágulos e baixas plaquetas não é um fenómeno desconhecido, mas ainda não foi possível explicar porque acontece nestes casos. Nem sequer se pode confirmar porque é que, não tendo sido identificado um risco associado à idade ou sexo, foram registados mais casos entre mulheres jovens. Os benefícios superam os riscos, dizem as farmacêuticas, mas não da mesma maneira nem para todas as idades. Estes são alguns dos aspetos em investigação pelas autoridades de saúde que prometem mais informações para breve.

Quão frequente é a ocorrência de VIPIT após vacinação?

A Agência Europeia do Medicamento (EMA), a FDA (regulador americano do medicamento) e os Centros de Controlo e Prevenção da Doença vão continuar a investigar os casos reportados, mas mantêm que os benefícios da vacinação na prevenção da morte por Covid-19 (ou desenvolvimento de doença grave) superam os riscos de vir a sofrer efeitos secundários graves, extremamente raros, na sequência da vacinação. Isto, porque há muito mais doses administradas do que casos de efeitos adversos desta natureza reportados.

“É preciso destacar que tudo indica que estes eventos são incrivelmente raros. No caso da vacina da J&J a hipótese é de um num milhão [seis casos em 6,8 milhões de doses dadas], com base no que sabemos até o momento. Para colocar isto em perspetiva: é semelhante à hipótese de ser atingido por um raio, num determinado ano, no Reino Unido”, disse Ian Douglas, professor de Farmacoepidemiologia da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.

Na Europa há, pelo menos, 222 casos suspeitos, mas mais de 34 milhões de doses da AstraZeneca dadas — seria mais provável ganhar a lotaria de Natal espanhola do que vir a sofrer estes efeitos secundários depois de vacinado, ilustrou o jornal El Español.

Ainda assim, a relação risco-benefício varia consoante as idades e o nível de risco de infeção a que as pessoas estão expostas e deve ser avaliada no contexto de cada país. Por exemplo, o risco de VIPIT nas pessoas com mais de 80 anos é mais baixo e é dentro deste grupo que se regista a maior mortalidade, logo o benefício é muito superior ao risco. No caso de adultos em idade ativa, por exemplo entre os 40 e os 60 anos, se o risco de exposição ao vírus for muito alto, os benefícios dados pela vacina também superam os riscos de efeitos secundários.

Abaixo dos 30 anos, mesmo em situações de elevada probabilidade de contágio, os benefícios são mais limitados, segundo os gráficos do Centro Winton de Comunicação de Risco e Evidência da Universidade de Cambridge. Foi precisamente abaixo desta idade que o Reino Unido abriu a possibilidade de as pessoas pedirem para ser vacinadas com outra vacina que não a da AstraZeneca.

Quanto maior o nível de risco de de ser internado, seja por causa da idade ou da exposição elevada, maior o benefício das vacinas, mesmo nos grupos etários mais novos 3 fotos

Em que situações se pode verificar a ocorrência de coágulos sanguíneos ao mesmo tempo que um baixo número de plaquetas?

A primeira reação dos médicos perante estes dois eventos juntos, em pessoas vacinadas, foi de surpresa. As plaquetas ajudam na formação de coágulos sanguíneos, por isso um número baixo de plaquetas leva, normalmente, a sangramento, não a coagulação, como explicou à Science Magazine Sabine Eichinger, a hematologista da Universidade Médica de Viena que avaliou o primeiro caso, a 27 de fevereiro.

No caso de uma infeção grave ou cancro podem formar-se tantos coágulos que esgotam a reserva de plaquetas, mas não era a situação daquela mulher de 49 anos, até então considerada saudável — nem tem sido referido para outros doentes que desenvolveram VIPIT.

A combinação dos dois sintomas — formação generalizada de coágulos e baixos níveis de plaquetas, às vezes com hemorragia — é muito rara, mas apresenta semelhanças com um dos efeitos secundários do uso da heparina, conforme descrito pela equipa de Sabine Eichinger e Andreas Greinacher, investigador no Instituto de Imunologia e Medicina Transfusional da Universidade de Greifswald (Alemanha), num artigo publicado na revista científica The New England Journal of Medicine. A questão aqui é que nenhum dos doentes estudados tinha tomado heparina antes de desenvolver os sintomas, mas todos tinham sido vacinados contra a Covid-19 nas duas semanas anteriores.

Reações semelhantes às que são induzidas pela heparina em alguns doentes também já foram identificadas após o uso de outros medicamentos ou mesmo depois de infeções virais ou bacterianas. Estes vários cenários clínicos desencadeados, aparentemente, por gatilhos não farmacológicos têm sido classificados como uma trombocitopenia autoimune — isto é, resulta da resposta do sistema imunitário —, escreveram os autores do artigo. Mas a forma como as plaquetas são ativadas após a administração da vacina — ou seja, que mecanismos justificam os acontecimentos —, o papel que desempenham os anticorpos ou mesmo o papel dos adenovírus nesta ativação, continuam por explicar.