Coeurneuve é "uma cidade crente à esquerda". Mas o risco de Le Pen no Eliseu não basta para Fátima voltar a entregar o seu voto a Macron

Sónia Simões é a enviada especial do Observador a França

O jogo de petanca não pode parar. É assim todas as terças e sextas-feiras, quando o estado do tempo permite, num pequeno parque ao lado da câmara de Coeurneuve, no departamento de Seine-Saint-Denis, a nordeste de Paris — e onde Jean-Luc Mélenchon conseguiu arrecadar 64% dos votos na primeira volta das eleições presidenciais francesas. Em jogo estão dois grupos com equipas de jogadores, cada um com as suas bolas devidamente identificadas, e ninguém permite que se interrompa a partida antes do meio-dia. Mesmo que a maior parte já esteja na reforma (um dos temas quentes em debate nesta disputa eleitoral) e que dali vão para casa, para almoçar.

“Aqui neste bairro há muitas atividades para os idosos e para as crianças. Mantemo-nos muito ativos”, conta Fátima, nascida na Argélia, criada em França e que há pouco mais de uma década obteve a nacionalidade francesa. Pouco depois, pôde reformar-se. Aos 71 anos, vida sossegada e reforma no bolso, não desliga da política. Assim que pôde votar, fê-lo à esquerda. Mas na segunda volta das últimas presidenciais deu uma oportunidade ao Em Marcha! de Emmanuel Macron e concedeu-lhe o seu voto. Mas com as opções para o próximo domingo reduzidas ao presidente em exercício e a Marinne Le Pen, à frente da União Nacional, Fátima não sabe o que fazer. Só sabe que não vai ficar em casa. “Não sei em que votar, tenho falado com os meus filhos, com a família e não sei como fazer. Demorei muito a ter a nacionalidade francesa e tenho-a para exercer o meu direito de voto”, justifica-se. Há uma terceira opção — deslocar-se até à mesa de voto e deixar o boletim de voto em branco, como pondera.