As centrais de cogeração instaladas no setor industrial estão a parar mais vezes ou a reduzir a produção de eletricidade por causa da subida dos preços do gás e da instabilidade que se vive neste mercado. Dados da Direção-Geral da Energia e Geologia indicam que, em junho, a procura de gás para a cogeração caiu 39%, face ao ano móvel anterior (até junho de 2021). Os dados da associação que representa quase todo o setor, a Cogen, confirmam que já no último trimestre de 2021, a produção estava em queda de 40%, uma situação atribuída à escalada do preço do gás que se agudizou após a invasão da Ucrânia em fevereiro deste ano.

O presidente da Cogen Portugal – Associação Portuguesa para a Eficiência Energética e Promoção da Cogeração, Miguel Gil Mata, confirma ao Observador que as centrais de cogeração estão a parar, pelo menos durante algumas horas, sobretudo nas indústrias mais expostas ao gás natural, como a cerâmica, o vidro ou o têxtil. São várias as razões para a redução da produção destas unidades, mas na origem está o mesmo problema: a escalada do preço do gás.

