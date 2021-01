Incumprimento de teletrabalho passa a ser uma contraordenação muito grave

Tal como aconteceu em março e abril, o teletrabalho é obrigatório, sempre que for possível e sem que seja preciso um acordo entre entidade patronal e trabalhador, só que violação desta medida passa a ser uma contraordenação muito grave. Isto, porque “não tem havido cumprimento da obrigatoriedade do teletrabalho sempre que ele é possível”, lembrou António Costa.

Em março, quando foi decretado o primeiro confinamento, o incumprimento desta medida era uma contraordenação leve — cujas coimas vão de 404 a 1.530 euros. Em novembro, passou a ser grave — com coimas de 612 a 9.690 euros. Agora, são muito graves — coimas de 2.040 euros até 61.200 euros.

Confinamento de março entrou em vigor dois dias depois. Agora, começa 29 horas após anunciado

O primeiro-ministro já tinha avisado que o “calendário” do novo confinamento seria para cumprir “na máxima velocidade”. E assim foi. Quando António Costa terminou a conferência de imprensa, faltavam cerca de 29 horas para o confinamento entrar em vigor, às 00h00 desta sexta-feira, 15 de janeiro. Isto significa que os medidas entram em vigor pouco mais de um dia depois de anunciadas. O que é muito diferente daquilo que aconteceu em março do ano passado: Portugal entrou em confinamento pela primeira vez às 00h00 de 22 de março de 2020 — mais de dois dias depois de ter sido anunciado.

Antes de decretado o primeiro estado de emergência, a 18 de março, Portugal esteve cinco dias em estado de alerta: os primeiros casos do novo coronavírus foram confirmados a 2 de março e o país entrou em alerta no dia 13 de março. À data, o Governo anunciou a suspensão todas as atividades letivas presenciais — várias universidades e escolas já tinham por iniciativa própria, fechado — de visitas a lares, limitações de pessoas dentro de centros comerciais e supermercados, restrição de funcionamento de discotecas e similares e ainda a proibição do desembarque de passageiros de navios de cruzeiro, exceto dos residentes em Portugal.

Só que os casos de Covid-19 não pararam de aumentar e, a 18 de março, o país passou de estado de alerta para emergência. No dia seguinte, o Conselho de Ministros aprovou um decreto com medidas mais duras que previam o confinamento obrigatório, a proibição de circular na rua e o encerramento de vários estabelecimentos. Só que, ao contrário do que acontece agora, estas medidas só entraram em vigor mais de dois dias depois de anunciadas. “O decreto aprovado entra em vigor às 00h00 de dia 22 de março“, lia-se no comunicado do Conselho de Ministros de 19 de março, data em que as medidas foram anunciadas em conferência de imprensa.