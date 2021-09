Para um cenário invulgar, uma manhã de campanha invulgar. Comecemos pelo cenário. Em Coimbra está a acontecer, neste momento, uma coisa rara no país: uma sondagem recente indicia que o PS corre um risco real de perder uma das principais câmaras municipais que governa, num dos grandes concelhos (e sedes de distrito) nacionais. Agora, a manhã inusitada: esta sexta-feira, 17 de setembro, os programas das duas candidaturas a Coimbra que se destacam nas sondagens — na que foi tornada pública, estão separadas por apenas 1% — coincidiam como fotocópias.

A agenda da candidatura do PS, que é liderada pelo autarca recandidato a um terceiro mandato Manuel Machado, era esta: 9h, visita ao Mercado Municipal D. Pedro V. A do movimento “Juntos Somos Coimbra”, apoiado por mais de uma mão cheia de partidos (entre os quais o PSD, CDS e Aliança) e liderado pelo independente José Manuel Silva, parecia colada a copy paste: 9h, visita ao Mercado Municipal D. Pedro V.

Uma campanha do PS visitar um mercado no mesmíssimo dia e à mesmíssima hora de uma campanha do PSD não é um cenário habitual no país mas acontece muito regularmente em Coimbra, contava ao Observador um dos elementos da comitiva socialista. Antigamente até era muito pior: a mesma fonte acrescentava que “rosinhas” e “laranjinhas” chegavam a engalfinharem-se à pancada entre bancas de fruta e de peixe, bem no coração da cidade de um concelho com 140 mil habitantes.

Ao contrário de tempos idos, desta não houve batata a murro. Mas algo igualmente inusitado aconteceu: num mercado municipal com apenas dois pisos, as campanhas do PS e da “oposição democrática ao PS” — como a descreve o seu cabeça de lista e médico conimbricense — nunca se encontraram. Quando uma estava no piso de baixo, a outra estava no piso de cima. E vice-versa.

Os assessores de Manuel Machado (PS) e José Manuel Silva (“Juntos Somos Coimbra”) iam tentando guiar os grupos (com algumas dezenas de pessoas, não muitas) que seguiam em cada ação garantindo o distanciamento.

Não houve proximidade ou sequer cumprimento democrático. Ao Observador, no final da ação, o presidente socialista da câmara municipal diria que esse momento seria um “teatro” encenado em que não queria participar.

Manuel Machado e José Manuel Silva não se cosem e as diferenças não parecem ser apenas ideológicas: ao final do dia, o autarca diria ser “muito diferente” do seu “principal antagonista”, sem querer entrar em mais detalhes. Já José Manuel, tratado por “Zé Manel” pelos “jotinhas” sociais-democratas que o acompanhavam, não se coíbe de fazer críticas programáticas duras ao adversário.

Crítico dos anteriores mandatos de Machado, presidente da CM há oito anos (já fora antes autarca entre 1990 e 2001) e atual presidente da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, “Zé Manel” diz que Coimbra precisa de mudar e acrescenta: para a “cura”, não há melhor do que um médico. Do outro lado chega a garantia: é com o PS na liderança que Coimbra avança.

O médico-candidato que lembra no mercado que não é político profissional

À hora combinada, 9h, já a comitiva do “Junto Somos Coimbra” estava pronta para iniciar o périplo pelo mercado em busca de votos para tirar o PS do poder.

Embora o movimento de José Manuel Silva (que há quatro anos candidatou-se como independente sem suporte partidário) seja apoiado por outros sete partidos e movimentos — PSD, CDS-PP, Aliança, Nós, Cidadãos!, PPM, Volt e RIR —, só se viam bandeiras laranja e “jotinhas” sociais-democratas. Não era por acaso.

Por um lado, o apoio ao “Juntos Somos Coimbra” foi uma escolha pessoal de Rui Rio e do PSD nacional, que desafiou e vetou a opção da estrutura local que queria concorrer com candidato próprio e social-democrata. Por outro, o PSD e a JSD estão muito mais implantados em Coimbra do que os restantes que formam a coligação.

Um grupo de quatro “jotas” seguia animado na comitiva, a cantar como membros de uma claque de futebol e a fazer brindes com “minis” apesar da hora matinal. Ensaiavam cânticos como “É J, é D, é JSD”, “Coimbra! Coimbra! Coimbra!” e “É juntos, é somos, é Juntos Somos Coimbra”. Ainda pediam ao candidato que saltasse, algo a que ele acedeu. “E salta Zé Manel, e salta Zé Manel allez, allez”.

Na comitiva de José Manuel Silva seguiam candidatos às juntas de freguesia do concelho, para facilitar a familiaridade com os comerciantes e eleitores que ali estavam. Logo no arranque, no piso 0, assim que se aperceberam da proveniência de uma mulher foram buscar o trunfo: “Ó Nanda! Onde é que está a Nanda? Olha que é tua conterrânea”. Mas não era só conterrânea da “Nanda”: “É a minha tia! Sou eu, tia!”.

O clínico, que foi também Bastonário da Ordem dos Médicos, ia-se movendo pelo Mercado Municipal D. Pedro V com à vontade. Sem timidez, ia ter com todas as pessoas que encontrava pelo caminho e não se acanhava nas palavras. Talvez fruto da experiência de médico, era rápido a traçar um diagnóstico sobre Coimbra e sobre a gestão autárquica da câmara municipal — estado: francamente mau — e a prescrever uma receita: no dia 26, “é pôr a cruzinha no primeiro” que aparece no boletim de voto.