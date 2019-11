“Fiz parte de um júri em Kiev, no prémio da Fundação Pinchuk, penso em quem 2013. Paiva e Gusmão eram finalistas e o júri ficou dividido entre eles e a excelente pintora Lynette Yiadom-Boakye”, descreve Agnaldo Farias. “Eu dizia que os vencedores tinham de ser Paiva e Gusmão, a menos que quisessem dar o prémio a uma pintora que já estava no mercado, que era famosa e por isso não precisava de prémio nenhum. Eu insistia: Paiva e Gusmão moram em Portugal, fazem um trabalho experimental, não há mercado para o trabalho deles, é muito mais interessante premiá-los. Mas eu não estava a entender o que era Kiev, o que é a Ucrânia. Em lugar de reiterarem o que a Europa já tinha claro como uma grande artista, deveriam ter apostado numa dupla que traz novidade. Foi uma tarde inteira a discutir. Fiquei transtornado porque não consegui convencer os outros membros do júri e desde então pensava que tinha de fazer uma exposição com esta dupla.”

Eles aqui estão agora, no Convento de Santa Clara-a-Nova, margem esquerda do Mondego. Quatro filmes de 16 milímetros – “Pato em Pequim”, “RGB”, “Tartan” e “Estrada” –, encomendados pela bienal e especificamente produzidos para aquele espaço, refere a folha de sala.

Ali também, está a brasileira radicada em Portugal Marilá Dardot, que usa “a linguagem escrita e o universo literário como fonte crítica para trabalhos visuais, conceptuais e políticos”, refere a folha de sala. São duas as obras: “A Terceira Margem do Rio e as Outras Margens”, conjunto de frases de Guimarães Rosa e de Natália Correia em tamanho gigante na fachada da convento, e “Ir y Volver”, vídeo que ela própria protagoniza, de costas para a câmara, enquanto escreve num muro branco, com tinta aguada, a frase “A la esperanza vuelvo”, que continuamente desaparece e que a artista continuamente reescreve por cima – um comentário estilizado à história política de muitos países.

Em conversa informal com o Observador, no dia da inauguração do AnoZero, Marilá Dardot explicou que este trabalho em vídeo dá continuação a outra proposta que assinou em 2015 no México e ambas têm como referência criações do colombiano Oscar Muñoz.

Novamente na margem direita do rio, mais propriamente no perímetro da universidade, o Colégio das Artes exibe Joanna Piotrowska, com alguns exemplos da série fotográfica “Frowst”, de 2014. Imagens a preto e banco sem aparente marca de tempo ou espaço, a evocarem a ambiguidade das relações. Os dois homens que se beijam são amigos ou namorados? A rapariga sentada ao colo do homem é filha ou amante?

Há mais, nesta instituição de ensino fundada há quase 500 anos, que já foi hospital e museu zoológico e hoje pertence à universidade, sendo conhecida pelo mestrado em estudos curatoriais: pinturas homoeróticas de João Gabriel, uma estante do turco Meriç Algün com livros nunca requisitados da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, o “slideshow” de Steve McQueen, com 116 imagens e 70 minutos de duração: paisagens de neve, insetos e animais em grande plano, cenas rurais e urbanas.

AnoZero é um “antievento”

Em terceira edição, a bienal AnoZero é uma iniciativa do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, uma associação cultural fundada por estudantes em 1958 e hoje considerada a mais antiga instituição dedicada à arte contemporânea em Portugal, com papel reconhecido na difusão de vanguardas artísticas – Pedro Cabrita Reis, Ana León, José Pedro Croft e Pedro Calapez, por exemplo, expuseram ali no início dos anos 80, quando davam os primeiros passos enquanto artistas. A Câmara e da Universidade de Coimbra também participam na organização da bienal.

Este ano, o número estimado de visitantes é de 120 mil, tendo como referência os resultados de 2017, e custo rondará 550 mil euros, de acordo com os organizadores, com parte do financiamento assegurado pela autarquia, pelo Ministério da Cultura e pela União Europeia. Por comparação, orçamento municipal de Coimbra para artes e cultura foi de 2,8 milhões em 2019 e deverá atingir 5 milhões em 2020.

No velho Café Santa Cruz, com as suas mesas em hexágono, cadeiras com rebites dourados e abóbadas pomposas, pergunta-se a Agnaldo Farias se quando o convidaram para o AnoZero 2019 estariam a pensar na internacionalização da bienal. “Penso que sim. Ao convidarem um brasileiro, estão convidando alguém que não é da Europa ou da América do Norte e penso que à procura de visões alternativas. Quem sabe se um curador vindo de outro circuito não traz alguma contribuição que escape ao que é comum?”, responde. De resto, a Universidade de Coimbra, que co-organiza a iniciativa, tem hoje cerca de 2500 estudantes vindos do Brasil, pelo que a escolha do curador parece também decorrer dessa proximidade.

E será que o AnoZero está a ajudar ao desenvolvimento de massa crítica para o caso de Coimbra ganhar a candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027? “Não sei”, descarta-se Agnaldo Farias. “Não faz parte da agenda da curadoria”, adiciona Lígia Afonso.

No dia da abertura, o presidente da Câmara, Manuel Machado, tinha declarado ao Observador que Coimbra “caminha para se tornar uma referência na arte contemporânea” e esta bienal, “não sendo um ensaio para a Capital Europeia da Cultura, é um dos impulsos, uma das ações concretas e uma ação muito marcante” nesse caminho.