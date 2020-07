A reforma das estruturas financeiras do Vaticano, marcadas por décadas de suspeitas de corrupção e ainda a recuperar do escândalo do Vatileaks de 2012, foi uma das principais bandeiras do início do pontificado do Papa Francisco, depois de os escândalos financeiros terem dado um contributo decisivo para a resignação de Bento XVI. Porém, o processo de reforma da gestão dos dinheiros da Igreja abrandou ao longo dos anos — para agora regressar em força, num momento que está a ser apelidado pelos analistas de Reforma 2.0.

Durante os últimos anos, não ajudou o facto de o cardeal australiano George Pell, chamado por Francisco em 2013 para liderar esta reforma, ter sido arrastado para um processo de abuso sexual de menores que só este ano chegou ao final, com Pell absolvido de todas acusações após passar mais de um ano na cadeia. Agora, numa altura em que as atenções mundiais continuam quase exclusivamente focadas na pandemia da Covid-19, o Papa argentino está por estes dias a levar a cabo um discreto mas significativo processo de reforma das instituições financeiras da Igreja Católica.

Como em quase todas as reformas, há um escândalo por trás. Desta vez, foram os desenvolvimentos à volta do controverso negócio de compra de um prédio de luxo em Londres com dinheiro dos fiéis católicos (que se arrasta há anos e que o Brexit arruinou) que provocou a reforma. Mas a assinalável perda de receitas provocada pela suspensão das missas e a chegada da próxima auditoria internacional às contas do Vaticano, a ser realizada ainda este ano, ajudaram a acelerar o processo.

Em apenas dois meses, o Papa Francisco já nomeou um novo diretor da entidade de supervisão financeira do Vaticano, despediu cinco funcionários da Santa Sé envolvidos no caso do prédio de Londres, organizou uma cimeira em maio para discutir os problemas financeiros do Vaticano e produzir um relatório detalhado, encerrou nove empresas criadas na Suíça para gerir património da Santa Sé, reorganizou a estrutura de monitorização financeira, aprovou uma nova lei para travar conflitos de interesse e obrigar à realização de concursos mais transparentes antes de serem assinados contratos que envolvem o dinheiro da Santa Sé, e nomeou um leigo italiano para número dois do banco central do Vaticano.

A reforma mais recente aconteceu no último dia de junho, quando o Papa Francisco nomeou o arcebispo italiano Mario Giordana, antigo embaixador da Santa Sé no Haiti e na Eslováquia, como comissário extraordinário da Fabbrica di San Pietro — o organismo responsável pela administração direta da Basílica de São Pedro —, com a missão de reorganizar o seu funcionamento e investigar as suspeitas de falta de transparência que recaem sobre o organismo.