Até 2013, a Arthur G. Dozier School for Boys, um antigo reformatório na localidade de Marianna, na Florida, não passava de uma má memória. A escola, que chegou a ser o maior reformatório juvenil dos Estados Unidos da América, estava fechada desde 2011. Durante os 111 anos de funcionamento, tinha sido investigada várias vezes por suspeitas de abusos, mas só em 2009, quando o estabelecimento foi incapaz de passar numa inspeção estatal e a sua violenta reputação confirmada, é que foi finalmente encerrada. O que então se descobriu foi apenas uma pequena parte da história negra da Dozier School, que uma equipa de antropólogos forenses da University of South Florida veio a revelar na totalidade alguns anos depois.

Em 2012, quando trabalhavam na exumação dos corpos sepultados no cemitério da Dozier, o Boot Hill Cemetery, os investigadores identificaram uma segunda área com 55 sepulturas não identificadas. Foram também encontrados os restos mortais de vários indivíduos na mata e zona circundante. Estes pertenciam a jovens que tinham morrido brutalmente às mãos dos responsáveis pelo reformatório. A descoberta macabra despoletou um interesse na Dozier School e relatos de ex-alunos começaram a surgir. As suas histórias davam conta da violência física e sexual e da tortura praticadas durante décadas dentro da escola, assim como do homicídio de vários jovens, cujos corpos foram depois sepultados no cemitério secreto do reformatório.

Colson Whitehead descobriu a Dozier em 2014, quando os resultados da investigação dos antropólogos da University of South Florida foram divulgados e uma exaustiva investigação jornalística feita por Ben Montgomery publicada no Tampa Bay Times. O escritor estava a trabalhar numa ideia que tinha tido para um novo romance, um policial passado nos anos 60, no bairro nova-iorquino de Harlem, mas a história da Dozier impressionou-o tanto que decidiu que, por enquanto, ia deixar a crime story de lado. “Fiquei chocado por nunca ter ouvido falar no local”, admitiu o autor norte-americano numa entrevista telefónica com o Observador. “E interroguei-me: se existiu um sítio assim, quantas Doziers existem por aí?”

O reformatório tornou-se a base para o seu novo livro, uma história de perseverança, dignidade e coragem, num tempo em que os sonhos eram facilmente esmagados pela realidade. Apesar da longa existência da Dozier, Whitehead decidiu que a narrativa se passaria nas últimas décadas da era Jim Crow (nome de uma personagem que ridicularizava os negros e que era usada para designar o conjunto de leis que, após o fim da escravatura, impuseram a segregação racial, sobretudo no sul dos Estados Unidos, até meados dos anos 60), oferecendo uma nova camada à história de violência da escola e possibilitando a exploração de temas como a intolerância, o racismo e a segregação social, tão caros ao autor.

Os Rapazes de Nickel foi publicado no verão de 2019. Em maio, foi galardoado com o Pulitzer Prize, o segundo na carreira de Whitehead, que já tinha vencido o mesmo prémio na categoria em 2017 pelo seu romance anterior, A Estrada Subterrânea. Também baseado em factos verídicos, neste caso na rota secreta utilizada pelos escravos para escaparem dos estados esclavagistas do sul (que Whitehead transformou numa verdadeira linha de comboio, construída debaixo da terra), A Estrada Subterrânea conta a história de Cora, uma jovem escrava que trabalha numa plantação de algodão da Geórgia, e da sua luta pela liberdade. Ambas as obras estão editadas em Portugal pela Alfaguara, que lançou este mês de setembro a edição portuguesa de Os Rapazes de Nickel.

A violência existe, mas não é “o coração da história”

Os Rapazes de Nickel gira em torno de Elwood Curtis e Jack Turner, dois rapazes negros, vítimas do mundo segregacionista e intolerante em que vivem. Os dois conhecem na Dolzier School for Boys, nos anos 60, e, apesar da forma muito diferente como encaram o mundo — o primeiro é um otimista por natureza e o segundo um realista —, tornam-se amigos. Juntos procuram sobreviver à violência da escola. Apesar de o romance ser baseado em factos verídicos e de uma das principais fontes de Colman Whitehead ser o relato de antigos alunos, Elwood e Turner são personagens ficcionais. Foi, aliás, por o seu livro se um trabalho de ficção e não de não-ficção que o escritor decidiu chamar à Dozier Nickel: “Não é não-ficção, é ficção. Queria manter alguns aspetos, mas também queria poder mudar coisas. Não queria estar preso ao que realmente aconteceu, queria poder mudar coisas ali e aqui, porque gosto de inventar”, explicou ao Observador.

Houve, no entanto, coisas que se mantiveram — no livro, o cemitério também se chama Boot Hill, e a Casa Branca, a casa de horrores da Dozier, também manteve o seu nome. “A Casa Branca era um lugar real. Era um barracão usado para armazenamento, era assim que o que as crianças lhe chamavam.” Construído em 1929, o edifício era inicialmente uma prisão, com duas celas (uma para os alunos brancos e outra para os alunos negros) para deter jovens considerados incorrigíveis ou violentos. Nas décadas de 1950 e 1960, tornou-se palco de alguns dos atos mais bárbaros que aconteceram no interior do reformatório — era na “Casa Branca” que os alunos mal comportados eram chicoteados com uma tira de couro de 90 centímetros chamada “Beleza Negra”. “Há coisas [reais] com as quais não consigo competir”, admitiu Whitehead. “Não consigo competir com o calão usado. Isso tem uma ressonância metafórica.” Por isso, “certos detalhes tinham de ir para o livro”.