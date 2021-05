Em 2015, no âmbito de uma iniciativa da Narrative 4, uma associação sem fins lucrativos com sede em Nova Iorque, Comum McCann visitou Israel e a Palestina com um grupo de artistas. Foi durante essa viagem “curta” que o escritor irlandês residente nos Estados Unidos da América conheceu o israelita Rami Elhanan e o palestiniano Bassam Aramin, dois amigos improváveis, e ouviu pela primeira vez as suas histórias. McCann lembra-se como se tivesse acontecido ontem: o dia frio e húmido, o pequeno gabinete no cimo de um frágil vão de escadas, a emoção nas vozes de dois homens aparentemente normais e o impacto que a sua narrativa, sobre a morte das suas filhas devido ao conflito entre Israel e a Palestina, teve em si. “Fiquei profundamente emocionado e mudado para sempre”, admitiu, em entrevista, ao Observador.

Smadar Elhanan, filha de Rami Elhanan, tinha 13 anos quando, em 1997, três bombistas suicidas palestinianos fizeram detonar cintos de explosivos no meio da Ben Yehuda, uma movimentada rua em Jerusalém Ocidental. Dez anos depois, Abir Aramin, de dez anos, filha de Bassam Aramin, foi atingida à porta da sua escola em Amara, na Margem Ocidental, por uma bala de borracha disparada por um soldado israelita de 18 anos. Abir foi transportada para o hospital, mas a falta de condições levou a que fosse transferida para Jerusalém. A ambulância ficou para durante horas junto ao posto de controlo na fronteira, adiando os cuidados médicos de que Abir tão urgentemente necessitava. Morreu dois dias depois, no Hospital Hadassah.

[Rami Elhanan e Bassam Aramin a contarem como se uniram após as mortes das filhas:]

Desde 2007, quando Abir morreu, que Rami Elhanan e Bassam Aramin, que se tinham conhecido no grupo ativista Combatentes pela Paz, co-fundado pelo primeiro, viajam juntos pelo mundo falando sobre as suas experiências e apelando à paz e ao fim da ocupação na Palestina. Mais do que uma iniciativa com fins político, a repetição das suas histórias é uma forma de manterem a memória das suas filhas viva, que sobrevive agora também nas páginas de um livro que Colum McCann soube desde logo que tinha de escrever, mesmo sabendo que seria “arriscado e que levaria algum tempo”. “Mas as únicas coisas que vale a pena fazer são aquelas que apresentam dificuldades”, disse em resposta às perguntas enviadas por email pelo Observador.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apeirogon é o resultado desse risco assumido. O livro, que pode ser descrito como um romance mas que é sobretudo um trabalho de não-ficção por partir de factos reais, tem no seu centro as histórias de Rami e Aramin e das suas filhas, mas na sua estrutura desafiante e aparentemente desordenada há espaço para muitas outras coisas que, de uma maneira ou de outra, ajudam a compreender o conflito israelo-palestiniano. No seu conjunto, formam um retrato que se pretende humano do que se passa na região, chamando ao mesmo tempo a atenção para a dificuldade de conceitos como “verdade” ou “mentira”, sobretudo num contexto onde muitas vezes as notícias são contraditórias. “Os factos são coisas mercenárias. Podem ser manipulados e enviados para fazerem o trabalho que precisamos que façam”, afirmou o escritor, para o qual “a verdade mais profunda” é aquela que “existe no coração humano”.

“E o coração humano é um lugar desarrumado e em constante mudança. E uma vez que a verdade é desarrumada, às vezes temos de inventar novas fórmulas. Foi o que tentei fazer neste livro. Tinha de ser chamado romance, apesar de ser maioritariamente não-ficção. É assim porque queria viver nos corações e mentes dessas personagens maiores do que a vida, que são o Rami e o Bassam. Queria habitar os lugares para lá dos factos.”

Como é que descobriu as histórias de Rami Elhanan e Bassam Aramin e porquê é que sentiu necessidade de as escrever?

Há quase seis anos visitei Israel e a Palestina com um grupo de uma associação sem fins lucrativos, a Narrative 4. Éramos um grupo grande, de artistas e ativistas, e foi uma viagem relâmpago, mas conseguimos visitar várias pessoas — escritores israelitas, músicos palestinianos, colonos, soldados, artistas e especialistas em segurança. Foi uma viagem incrível, com uma curadoria brilhante e com várias nuances. Na minha última noite, visitámos a cidade de Beit Jala, logo a seguir a Jerusalém. Era um dia frio, negro e húmido. Não tinha grandes expectativas. Entrámos num pequeno gabinete, no cimo de um frágil vão de escadas. Esses dois homens estavam ali sentados e apresentaram-se como Rami e Bassam. Homens normais num lugar normal. Ou assim me pareceu nos momentos iniciais. Começam a contar-me sobre as suas filhas, Smadar [filha de Rami] e Abir [filha de Bassam], ambas mortas devido ao conflito. Absorveram todo o oxigénio do ar. Pareceu-me que era a primeira vez que contavam a história. Claro que não era, tinham-na contado centenas de vezes antes, mas fiquei profundamente emocionado e mudado para sempre. E soube logo que queria escrever sobre eles. Sabia que era arriscado e que levaria algum tempo, mas as únicas coisas que vale a pena fazer são aquelas que apresentam dificuldades.

Antes dessa viagem a Israel e à Palestina, estava a par do que se passava na região? Era algo que o preocupava? Ou a descoberta das histórias desses dois homens mudou a sua perceção do conflito?

Tinha uma vaga noção do que se passava. Não sabia grande coisa sobre e o que sabia tinha dificuldade em entender. Mas sim, a descoberta dessas histórias mudou a minha perceção do que se passava. Acho que a história do Rami e do Bassam é verdadeiramente incrível. Definitivamente mudou a minha vida.

O conflito político não é uma realidade que lhe seja alheia. Nasceu em Dublin e viveu na Irlanda durante o período dos “Troubles”. Isso influenciou a forma como recebeu essas histórias e como elas o tocaram?

Sim, nasci em Dublin, mas passei muitos dos verões da minha infância em Derry, na Irlanda do Norte, onde a minha avó nasceu. E por isso devo dizer que sim, houve uma ligação profunda [com as histórias do Rami e do Bassam]. Sabe, quando estava na Palestina, atravessei vários postos de controlo, mas atravessei vários durante a minha infância na Irlanda do Norte. Acho que passar muito tempo em Derry foi muito importante para mim. Além disso, o facto de ter seguido de perto o processo de paz na Irlanda, completado em 1998, ajudou-me a entender o que se passava no Médio Oriente. Quando lá estive, consegui reconhecer as várias formas de sofrimento. Isso tornou-se algo que devia honrar, que devia transmitir aos outros. E consegui também reconhecer a força da linguagem enquanto arma. E consegui reconhecer as mentiras e meias mentiras, mas também o desgosto. Não estou a dizer que as situações são iguais, não são, mas ter assistido a uma delas deu-me as ferramentas necessárias para conseguir compreender a outra.