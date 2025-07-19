Com a ajuda da "melhor máquina fotográfica do País", investigadores portugueses descobrem possível "Calcanhar de Aquiles" dos coronavírus

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A pandemia do Covid-19 já passou, mas existe quem ainda esteja a lidar com os sintomas causados pelo vírus. O termo utilizado pelos especialistas é “long Covid”, que descreve os vários casos de pessoas que continuam a sofrer dos efeitos virais meses após a infeção, sem saber bem porquê. Em Oeiras, a 20 minutos da estação de comboios, pode ter sido encontrada uma solução. Em junho deste ano, um grupo de investigadores portugueses do Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB NOVA) publicou resultados inéditos que os colocam mais perto de entender este fenómeno e, em simultâneo, do desenvolvimento de um antiviral depois de terem descoberto aquele que poderá ser considerado o “Calcanhar de Aquiles” não só do Covid-19, mas de todos os coronavírus.
Quando se pensa na estrutura destes vírus, a primeira memória que surge é a da proteína Spike, a responsável por facilitar a entrada do vírus no hospedeiro e por levar a cabo as suas primeiras interações com as células humanas. Era a componente mais conhecida por ser o primeiro ponto de contacto, mas de acordo com o investigador Tiago Cordeiro, a chave pode estar mais escondida, apesar de ter estado à vista de todos. A proteína N é uma de quatro proteínas estruturais dos coronavírus e a única que se encontra no interior do vírus. A sua função é proteger o material genético viral e, desta forma, acaba por ser a responsável pela sua replicação.
A sua importância não era desconhecida da comunidade científica. Quando são feitos os testes rápidos de PCR, que implicam o esfregar de uma zaragatoa no interior do canal nasal ou da boca, o que dá o resultado positivo ou negativo é a quantidade de ácido ribonucleico ou RNA viral presente no nosso organismo. Ora, a proteína N é a que compacta e organiza estas moléculas dentro do vírus e, como tal, permite que seja detetado. Ainda assim, a compreensão sobre a sua estrutura não havia sido aprofundada até agora.
Quem decidiu olhar “a fundo” para esta estrutura pela primeira vez foi o laboratório de Tiago Cordeiro no ITQB NOVA.
A pirâmide com a ressonância magnética milionária e o “elevador de azoto”
O mote do projeto foi “divide and conquer”, explica ao Observador o investigador principal e chefe de laboratório, referindo que a presença de vários backgrounds científicos na sua equipa é o que permite fazer uma análise tão completa destas proteínas. Maria Martins e Guillem Hernandez (primeiro autor do estudo) são estudantes de doutoramento em biociências moleculares, Marco Saraiva e José Quintal aproximam-se na componente biofísica do trabalho, enquanto Tiago Gomes (co-supervisor) e Nuno Fernandes olham para a bioinformática.
Como tal, Tiago Cordeiro reforça que para analisar uma só molécula são necessárias as competências de várias áreas diferentes. Dentro do laboratório, enquanto Maria e Guillem lavam tubos de ensaio com ácido nítrico — que advertem ser “mau” caso entre em contacto com as mãos sem luvas —, os restantes membros da equipa estão sentados ao computador a realizar simulações computacionais das estruturas. Contudo, nem todo o trabalho é feito naquelas duas ilhas, na hotte — uma espécie de exaustor que retira os gases nocivos do laboratório — ou ao computador.
Além dos tradicionais equipamentos laboratoriais, para analisar uma única proteína de forma completa é preciso outros aparelhos que não estão presentes no arsenal da grande maioria das instituições. Um exemplo disso é a máquina de ressonância magnética nuclear (NMR), que chega a ser usada por diferentes laboratórios de todo o país por ser única em Portugal. Apesar de partilhar nome com um outro equipamento utilizado em hospitais, os investigadores fazem questão de distinguir as duas técnicas. A utilizada no ITQB não capta imagens, mas permite reunir “toda a informação que existe” sobre a estrutura e as propriedades de uma molécula — neste caso, sobre a proteína N.
É preciso descer dois lances de escadas para se chegar à sala onde se encontram os equipamentos que custam cerca de três milhões de euros. “Cuidado com a cabeça!”, é o primeiro aviso dos investigadores ao entrar na sala cuja dimensão da porta obriga a que qualquer pessoa com mais de 1,80m se curve para entrar. O segundo remete para a “linha vermelha” que circunda o aparelho, devido ao forte campo magnético que suscitou alguma preocupação que alguém na sala tivesse um pacemaker — que seria afetado pela interferência eletromagnética.
Sem problemas cardíacos, a equipa inteira de Tiago Cordeiro cabe dentro da divisão construída a ter em conta os perigos associados a uma máquina daquele porte. Para evitar que qualquer pessoa que passasse no jardim do ITQB NOVA fosse atraída por este forte campo magnético, a instituição decidiu construir uma espécie de pirâmide que acaba por ter múltiplos propósitos para além deste, incluindo a segurança dos investigadores caso haja algum tipo de fuga vindo do equipamento.
Dentro da sala estão sempre 21ºC e apesar de não existirem janelas, o cume da pirâmide permite a entrada de luz solar para iluminar as operações. Do laboratório no terceiro piso, os investigadores trouxeram a única amostra que não chegou a enfrentar a limpeza com ácido nítrico, um tubo de ensaio que continha um líquido fluorescente. Os cientistas explicaram ao Observador que a fluorescência é acrescentada à amostra — naturalmente incolor — para facilitar a sua deteção nos vários aparelhos utilizados. Em NMR, não é preciso esta coloração, mas ajuda quem está ao longe a ver o interior do tubo.
Quando chega a altura de inserir o tubo na máquina, para as informações serem lidas, existem duas opções. Ou se coloca num dos suportes existentes na “parte de baixo”, ou então sobe-se as escadas instaladas e mete-se diretamente a amostra recolhida no leitor que existe no topo do aparelho. A opção preferencial dos cientistas é a primeira. Colocado o tubo no suporte, é preciso dar “um sinal” à máquina para que esta comece os procedimentos para a leitura. O equipamento está sempre ligado, 24 horas durante sete dias da semana, alimentado por um gerador. Quando se deu o apagão geral em Portugal, em abril passado, os especialistas contam ao Observador que foi necessário ir “roubar” combustível a outros geradores do ITQB para alimentar a máquina de NMR, que nunca foi abaixo.
Para passar da “parte de baixo” até ao leitor no topo, existe um “elevador de azoto” que faz flutuar o tubo com a amostra diretamente até ao destino, e de volta quando a análise estiver concluída. Assim, acaba por ser preferível utilizar este método a subir as escadas de madeira, de acordo com os investigadores, mas existem alguns riscos associados. O investigador Tiago Gomes, um dos autores do estudo publicado sobre a proteína N, recorda um episódio em que um outro investigador — num outro laboratório — se esqueceu de dar o tal “sinal” que ativa o “elevador de azoto” e, assim, o tubo acabou por se partir ao cair durante a viagem da “parte de cima” até à base do equipamento. “A limpeza e a manutenção deve ter custado mais de 100 mil euros, só por causa disto”, acrescenta.
“É como se fosse uma máquina fotográfica“, começa Tiago Cordeiro a fazer uma analogia para explicar o objetivo desta máquina de ressonância magnética nuclear. Nas instalações do ITQB NOVA existem vários destes aparelhos para empregar esta técnica: uma que funciona a uma frequência de 300 MHz, outra a 400 MHz, a terceira a 500 MHz e, finalmente, o magnum opus que trabalha a 800 MHz. “Quanto mais alta a frequência, mais alta a resolução”, continua, destacando que é a única deste tipo em Portugal e, nestes termos simplificados, a melhor e maior máquina fotográfica do país.
O pequeno “velcro”, os complexos e a replicação do vírus: o que concluíram os investigadores?
“Como as proteínas que estudamos, somos flexíveis”. As proteínas flexíveis são a especialidade do laboratório que fica no terceiro piso do ITQB NOVA, em Oeiras. O foco são as proteínas intrinsecamente desordenadas, as que não têm uma estrutura tridimensional definida como as restantes moléculas. Um exemplo que tem sido explorado pela equipa “multidisciplinar” de sete elementos é a proteína Tir (Translocated Intimin Receptor), responsável por patologias gastrointestinais graves.
“É como se fosse um Rambo super equipado”, compara o investigador Tiago Cordeiro, em declarações ao Observador. Esta proteína surge normalmente associada à bactéria E. coli, que reside naturalmente no intestino humano, mas pode, também, manifestar diferentes patologias como a diarreia que protagonizou um surto na Alemanha, em 2011, onde foram registados quase quatro mil casos e 51 mortes, no espaço de quase dois meses.
Apesar de a bactéria e as causas do surto serem já conhecidas pela comunidade cientifica, o laboratório de Biologia Estrutural Dinâmica do ITQB NOVA decidiu aprofundar o conhecimento desta proteína em específico, descobrindo que a TIR tem a capacidade de interagir com outras 25 proteínas e, possivelmente, ser um fator importante para a origem destas patologias associadas à bactéria em questão. No fundo, “é uma corda com anzóis”, explica o investigador, referindo que a TIR tem a capacidade de se ligar a quatro moléculas em simultâneo, enquanto permite a bactéria manipular diferentes processos celulares do hospedeiro, facilitando a infeção e o desenvolvimento de outras doenças.
Este trabalho foi em bactérias, mas foi aplicado o mesmo princípio para o caso da molécula que justificou o estudo publicado na revista Nucleic Acids Research no passado dia 24 de junho. “Ainda ninguém tinha estudado a proteína N a fundo”, admite Tiago Cordeiro, enquanto mostrava ao Observador uma apresentação que estava a preparar no âmbito de um congresso de divulgação científica.
Em termos mais práticos, o que acontece no processo de transmissão e infeção destes coronavírus é o seguinte: o vírus entra pela boca ou pelo nariz do hospedeiro e, graças à proteína Spike, tem a capacidade de se alojar e entrar em células específicas na via respiratória. É dentro destas células que o vírus liberta a sua carga viral — o seu RNA —, para produzir outros vírus que depois se espalham pelas células no corpo e, depois, acabam por ser transmitidos para outras pessoas. Este RNA só se encontra organizado dentro do vírus devido à atividade da proteína N.
Enquanto a Spike (S) e as restantes duas proteínas estruturais desta famílias de vírus — Membrana (M) e Envelope (E) — se encontram na parte exterior da cápsula, a Nucleocápside (N) reside no seu interior, acolhendo a informação genética de cada um destes vírus. Assim, a proteína N, além de ser responsável pela proteção do RNA, acaba por ser a mais importante para assegurar a sua replicação — “sem a proteína N, não há replicação do vírus” — e, consequentemente, a proliferação do material viral pelas células do organismo infetado.
“O que se conhecia bem [antes da investigação portuguesa] era estas duas estruturas”, continua Tiago Cordeiro, apontando para os dois “domínios” coloridos a cor de laranja e a roxo, respetivamente, num poster que se encontra afixado na parede do seu gabinete.
O cor de laranja representa o NTD (N-terminal domain), a componente que é responsável pela ligação da molécula ao RNA. Na outra ponta da proteína está o CTD (C-terminal domain), que além de contribuir para esta ligação, configura outras características que contribuem para a estrutura e a atividade da proteína. Entre estes dois domínios, no entanto, reside uma outra molécula que, até então, era vista apenas como um conector entre o NTD e o CTD. Contudo, a equipa de investigação portuguesa percebeu que esta pequena estrutura poderia vir a ser a grande revelação da sua investigação.
O nome oficial é intrinsically disordered linker (IDL), ou seja, é um conector intrinsecamente desordenado que permite a interação entre outras proteínas, nomeadamente que múltiplas proteínas N se liguem entre si, formando complexos. Descobriram, então, que este “pequeno velcro” existente na estrutura da proteína liga várias moléculas idênticas entre si, formando agregados maiores e “gotículas” — entre o líquido e o gel — das quais o vírus depende para organizar o seu RNA no interior da cápsula.
Depois de uma aprofundada investigação sobre a estrutura desta proteína, surge uma questão experimental: “O que acontece se perturbarmos este conector?”. O que descobriram ao retirar três aminoácidos específicos (leucinas) da sua constituição, foi que a estrutura em hélice do IDL deixaria de ser capaz de formar estas estes complexos, afetando o seu tamanho e estabilidade, bem como a atividade essencial do vírus cuja responsabilidade cai sob a proteína N: o empacotamento e a replicação do material genético viral.
É a proteína que acaba por ter uma maior expressão dentro desta família de vírus e, mesmo assim, pouco é conhecido sobre a sua estrutura. O grupo de investigação português percebeu a relevância que esta proteína e, em particular, aquela pequena molécula podem ter para a atividade do Covid-19, e garantem que “ainda há muito trabalho a fazer”. A primeira parte do estudo ficou por aqui, tendo conseguido avançar as evidências de que existe o potencial para utilizar este IDL como alvo terapêutico e “mitigar os efeitos da infeção”. Contudo, enquanto continuam a explorar outras componentes da proteína N “que podem ter muito interesse”, a investigação continua também fora das instalações do ITQB NOVA.
O desenvolvimento de um possível tratamento e o “long Covid”
É uma peça importante no puzzle da replicação desta família de vírus — não apenas do Covid-19 —, mas a proteína N, segundo o laboratório de Tiago Cordeiro, poderá também estar envolvida noutros processos celulares no hospedeiro. Segundo o investigador principal do estudo, esta molécula interfere com certas vias metabólicas e, daí, levantou a questão de ter um papel nos efeitos de “long Covid”, o alongamento dos sintomas da infeção para além do tempo habitual associado a esta exposição. Em Portugal, segundo dados compilados pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa em 2024, 41,7% dos inquiridos apresentava sintomas um ano depois da infeção por covid-19.
A maioria das pessoas que foram infetadas e sintomáticas regista melhorias na sua condição de saúde dentro de dias ou poucas semanas. O efeito “long Covid” engloba todos aqueles que continuem a senti-los após este período de tempo, prolongando-se durante meses. Para Tiago Cordeiro, esta descoberta poderá ser também um passo em frente para entender não só as razões por detrás deste fenómeno, mas também uma possível porta para a descoberta de um tratamento.
Para tal, com todas as hipóteses colocadas em cima da mesa, entre possíveis antivirais contra o Covid-19 e outros coronavírus, como para o “long Covid”, o investigador revelou ao Observador que a sua equipa está a colaborar com o laboratório de Maria João Amorim, do Católica Biomedical Research Centre, para adiantar a pesquisa nesta vertente mais prática do projeto.
Neste momento, a sequela da investigação ainda não começou a andar, mas os dois especialistas já começaram a coordenar detalhes de financiamento e de organização de pessoal para arrancar o mais cedo possível. Ainda assim, Maria João Amorim sublinhou que existem grandes dificuldades associadas à produção de um antiviral, como se verificou durante a pandemia. “Diziam, muitas vezes, que encontraram uma nova molécula promissora e, depois, afinal não funcionava. Isto acontecia porque as pessoas queriam avançar com estes processos de forma rápida, porque tinham muita informação”, afirma.
Para produzir um destes medicamentos, fazendo uma caracterização geral, a investigadora salienta que existem muitos exemplos de “coisas” que observam em laboratório e que quando vão fazer os ensaios clínicos, “não se traduzem exatamente da mesma maneira”. “Nos ensaios pré-clínicos nós testamos em ratinhos, o que é uma componente essencial — apesar de hoje em dia haver outros modelos que são mais próximos dos humanos. Mesmo assim, há muitos casos em que depois não se conseguem traduzir [as observações em laboratório] em antivirais”, remata Maria João Amorim.
Segundo a especialista em virologia, no entanto, o objetivo desta colaboração promissora é “ter impacto naquilo que é mais necessário”, destacando o “long Covid” que hoje em dia representa uma amostra mais preocupante para a população, precisamente pelo desconhecimento associado à condição, mas faz também a ressalva de que as infeções provocadas pelo vírus Covid-19 são também importantes ter em atenção no decorrer do trabalho.
“Existe mais uma questão adicional, que é aquilo que muitas vezes não nos focamos tanto. Tudo aquilo que nós fizermos para um determinado patogénio vai ter aplicabilidade para outros tantos”, continua a investigadora em declarações ao Observador, acrescentando que os produtos que esta colaboração inter-institucional visa desenvolver poderão vir a ser utilizado contra outros vírus, não estando limitados apenas à família dos coronavírus, desde que as patologias afetem estas “proteínas com domínios intrinsecamente desordenados”, onde se especializou o laboratório de Tiago Cordeiro.