Com a ajuda da "melhor máquina fotográfica do País", investigadores portugueses descobrem possível "Calcanhar de Aquiles" dos coronavírus

A pandemia do Covid-19 já passou, mas existe quem ainda esteja a lidar com os sintomas causados pelo vírus. O termo utilizado pelos especialistas é “long Covid”, que descreve os vários casos de pessoas que continuam a sofrer dos efeitos virais meses após a infeção, sem saber bem porquê. Em Oeiras, a 20 minutos da estação de comboios, pode ter sido encontrada uma solução. Em junho deste ano, um grupo de investigadores portugueses do Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB NOVA) publicou resultados inéditos que os colocam mais perto de entender este fenómeno e, em simultâneo, do desenvolvimento de um antiviral depois de terem descoberto aquele que poderá ser considerado o “Calcanhar de Aquiles” não só do Covid-19, mas de todos os coronavírus.

Quando se pensa na estrutura destes vírus, a primeira memória que surge é a da proteína Spike, a responsável por facilitar a entrada do vírus no hospedeiro e por levar a cabo as suas primeiras interações com as células humanas. Era a componente mais conhecida por ser o primeiro ponto de contacto, mas de acordo com o investigador Tiago Cordeiro, a chave pode estar mais escondida, apesar de ter estado à vista de todos. A proteína N é uma de quatro proteínas estruturais dos coronavírus e a única que se encontra no interior do vírus. A sua função é proteger o material genético viral e, desta forma, acaba por ser a responsável pela sua replicação.

A sua importância não era desconhecida da comunidade científica. Quando são feitos os testes rápidos de PCR, que implicam o esfregar de uma zaragatoa no interior do canal nasal ou da boca, o que dá o resultado positivo ou negativo é a quantidade de ácido ribonucleico ou RNA viral presente no nosso organismo. Ora, a proteína N é a que compacta e organiza estas moléculas dentro do vírus e, como tal, permite que seja detetado. Ainda assim, a compreensão sobre a sua estrutura não havia sido aprofundada até agora.

Quem decidiu olhar “a fundo” para esta estrutura pela primeira vez foi o laboratório de Tiago Cordeiro no ITQB NOVA.

A pirâmide com a ressonância magnética milionária e o “elevador de azoto”

O mote do projeto foi “divide and conquer”, explica ao Observador o investigador principal e chefe de laboratório, referindo que a presença de vários backgrounds científicos na sua equipa é o que permite fazer uma análise tão completa destas proteínas. Maria Martins e Guillem Hernandez (primeiro autor do estudo) são estudantes de doutoramento em biociências moleculares, Marco Saraiva e José Quintal aproximam-se na componente biofísica do trabalho, enquanto Tiago Gomes (co-supervisor) e Nuno Fernandes olham para a bioinformática.

Como tal, Tiago Cordeiro reforça que para analisar uma só molécula são necessárias as competências de várias áreas diferentes. Dentro do laboratório, enquanto Maria e Guillem lavam tubos de ensaio com ácido nítrico — que advertem ser “mau” caso entre em contacto com as mãos sem luvas —, os restantes membros da equipa estão sentados ao computador a realizar simulações computacionais das estruturas. Contudo, nem todo o trabalho é feito naquelas duas ilhas, na hotte — uma espécie de exaustor que retira os gases nocivos do laboratório — ou ao computador.