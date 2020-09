Para chegar a essa resposta, é preciso entender as duas grandes escolas de pensamento em torno da Constituição dos EUA e sobre como o Supremo Tribunal dos EUA deve lidar com a lei fundamental nos casos que tem em mãos. No fundo, é tudo uma questão de metodologia — e que, muitas vezes, é associada a ideologia.

Do lado mais conservador está a escola do “textualismo” ou “originalismo”, para a qual a Constituição deve ser interpretada consoante o espírito em que foi escrita e apenas à luz dele. Do lado mais liberal está a escola da “Constituição viva”, em que se defende uma leitura daquele texto fundamental consoante o espírito do tempo em que ela é lida e não no do tempo em que ela foi escrita.

Amy Coney Barrett é uma originalista pura — tanto que foi assistente do decano do originalismo, o juiz Antonin Scalia, que morreu em 2016 também à beira de eleições presidenciais. Ali, de acordo com o Chicago Tribune, ficou conhecida pelos seus pares como a “Conenator” — um trocadilho entre o seu apelido de solteira e o filme “O Exterminador Implacável” (“Terminator”), usado para descrever como desmontava casos mal preparados.

O facto de ser uma originalista e seguidora de Scalia — aliado a ter apenas 48 anos e ser assumidamente católica (deu aulas durante 15 anos na Notre Dame, a maior universidade católica dos EUA, onde também estudou e concluiu o curso como a melhor aluno do ano) — é de extrema importância para que o seu nome seja uma escolha favorável para o setor conservador.