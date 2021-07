Paula Rego, contudo, começou por ter um reconhecimento tímido numa Grã Bretanha, onde, como no resto do mundo, “as mulheres artistas não eram integradas por inadequações conceptuais”, conta Catarina Alfaro. Falamos dos anos 60. No primeiro ano da década, a artista surge em destaque na exposição de artes plásticas da Gulbenkian. O primeiro aplauso tinha sido dado em 1954, pela Slade School of Art, que frequentava, em Londres, com a atribuição do prémio da Summer Composition. O tema do concurso de verão é a peça radiofónica de Dylan Thomas, “Under Milk Wood”, datada desse mesmo ano. “Paula produz uma obra que é destacada pelo crítico David Sylvester, o grande mentor da chamada Escola de Londres, o mesmo que, mais tarde, em 1965, faz referência a essa obra num jornal, a propósito de uma exposição onde Paula Rego participa ao lado de Frank Auerbach”, continua a investigadora. Auerbach, também membro da referida escola, ao lado de outros nomes como o do próprio marido de Paula, Victor Willing, o de Leon Kossoff, e Michael Andrews. Era um começo.

Expõe no London Group, durante esses idos anos 60, e, finalmente, participa na mostra Six Artists. 1965 era o ano em que a Sociedade Nacional de Belas Artes a lançava em Portugal. Em entrevista, demarcava-se de todas as correntes artísticas. “Afasta-se de qualquer rótulo que lhe queiram colocar. Se é neo-dada, se é uma artista da neo-figuração, ela diz que a sua pintura é neo-nada. Revela, logo nessa altura, a sua personalidade insubmissa, e este combate pela afirmação da sua especificidade, declara a sua independência perante qualquer movimento artístico. Também associavam a obra dela ao surrealismo e ela não aceitava. Paula Rego defende que é uma artista diferente porque as suas fontes de inspiração estão mais distantes da pintura e mais próximas do quotidiano, como a caricatura ou as notícias do jornal, os acontecimentos de rua e os provérbios, os pesadelos, os desejos e medos. Uma independência muito importante para a construção da sua própria narrativa histórica, ao mesmo tempo que procura sempre explicitar a originalidade e a autonomia do seu trabalho. Disto ela não abre mão. Talvez por isso tenha sido vista durante tanto tempo como uma artista outsider.”