Ainda falta mais de um ano para as eleições presidenciais no Brasil, mas o país já respira um ambiente de pré-campanha. Ciente de que terá Lula da Silva pela frente, Jair Bolsonaro, há cerca de um mês, passou ao ataque e disse que havia um “ladrão candidato”, um rótulo que durante vários anos foi colado ao ex-Presidente brasileiro devido às suas condenações na justiça. No entanto, não só Lula da Silva está livre de condenações e com os direitos políticos recuperados, como está numa dinâmica de crescimento que lhe dá boas perspetivas para 2022, enquanto Bolsonaro se afunda nas sondagens, acossado pelos escândalos em que o seu governo está envolvido.

Esta semana, de resto, tem sido reveladora das fases em que Bolsonaro e Lula da Silva se encontram. Enquanto Bolsonaro viu as críticas sobre a sua gestão da pandemia se intensificarem, inclusive com um possível caso de corrupção na compra de vacinas, o histórico do Partido dos Trabalhadores teve a notícia de que o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmara a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, tendo ainda o juiz Gilmar Mendes decretado que todos os processos contra Lula na Operação Lava Jato têm de voltar à estaca zero. Decisão que torna praticamente impossível que o ex-Presidente possa até à data das eleições ser julgado e eventualmente condenado, com confirmação em segunda instância.

Com o caminho aberto para avançar, reforçado com a decisão do Supremo, Lula da Silva continua a somar motivos para estar confiante, com as sondagens a confirmarem cada vez mais o cenário de otimismo que se vive entre as hostes do PT.

Esta sexta-feira, uma sondagem do IPEC, divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo, abre inclusive a porta a uma vitória logo na primeira volta: o ex-Presidente surge com 49% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro não vai além dos 23%. Embora as últimas sondagens tendessem a mostrar Lula ligeiramente à frente, e com mais hipóteses de sair vencedor numa segunda volta, nunca a diferença tinha sido tão grande, o que pode indiciar uma mudança da perceção no eleitorado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O domínio da narrativa saiu das mãos do governo e foi para as mãos da oposição”, afirma ao Observador Cláudio Couto, professor de Ciência Política e coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas na Fundação Getúlio Vargas, salientando que a sondagem do IPEC “evidencia um imenso desgaste de Bolsonaro”.

O escândalo da Covaxin

Um dos principais fatores desse desgaste tem a ver com gestão da pandemia, uma vez que o Presidente brasileiro foi desvalorizando o coronavírus ao longo do tempo — desde a descredibilização da vacina à desvalorização das medidas de distanciamento físico ou do uso de máscara —, algo que não é bem visto por grande parte da população, tendo o país registado, na semana passada, a marca dos 500 mil mortos devido à Covid-19 (o que coincidiu com grandes manifestações nas ruas contra o governo bolsonarista).

Além disso, os efeitos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a conduta do Governo brasileiro na gestão da pandemia começam a fazer-se sentir, e uma autêntica bomba política promete aumentar ainda mais a pressão sobre Bolsonaro, naquele que já referido na imprensa brasileira como o “Covaxingate”.