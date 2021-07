Na primeira vez que apertou a mão a Jair Bolsonaro, um dia depois da tomada de posse do Presidente brasileiro, em 2019, Marcelo Rebelo de Sousa falou numa “reunião entre irmãos” e num “tom fraternal”, embora o encontro tenha estado longe de ser caloroso. Na próxima segunda-feira, é de esperar que o cenário se repita, mas antes, nesta quinta visita ao Brasil desde que chegou à Presidência, estão também marcados “encontros de cortesia”, segundo o Palácio de Belém, de Marcelo com os ex-presidentes brasileiros Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso e Lula e Silva. Cortesias à parte, são certamente encontros que não podem ser desligados do momento político que se vive no Brasil e do futuro das relações bilaterais de Portugal com o próximo líder do Palácio do Planalto.

Se Michel Temer está fora da política ativa depois de uma passagem curta e pouco popular pela presidência, Fernando Henrique Cardoso continua a ser um dos ex-chefes de Estado mais respeitados e influentes no Brasil, e o candidato que apoiar em 2022 terá uma ajuda importante para ambicionar a vitória. Já Lula da Silva, embora ainda não o tenha anunciado oficialmente, é apontado como candidato a disputar o Planalto com Bolsonaro, e as sondagens têm demonstrado que é, neste momento, o grande favorito à vitória. O momento político conturbado e a pré-campanha que já se vive no Brasil não serão indiferentes a Marcelo Rebelo de Sousa, que na visita de quatro dias terá todos estes fatores em conta.

“Marcelo tem consciência que a situação [no Brasil] é muito provavelmente de mudança e tem de salvaguardar as relações. Tem de preservar o futuro, não pode, simplesmente, regular-se pela contingência de quem está no poder. Tem de ter algo na manga para futuros entendimentos, sejam eles quais forem, e tem esse álibi formal”, defende José Manuel Leite Viegas, professor catedrático e jubilado de Ciência Política no ISCTE.

Esse “álibi formal”, explica o politólogo ao Observador, que destaca a “delicadeza política” do Presidente da República, refere-se ao convite feito aos três ex-presidentes, o que permite a Marcelo Rebelo de Sousa apresentar uma “igualdade de circunstâncias”, ao mesmo tempo que “não compromete nada com Bolsonaro e aproveita para manter e estreitar, com todo o cuidado para não melindrar ninguém, os laços”.

A viagem do Presidente ao Brasil, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, conforme explicou fonte de Belém ao Observador, é uma “mera visita de trabalho destinada a participar na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, e não de uma visita oficial ou de Estado”. Para a reinauguração, o museu, encerrado desde dezembro de 2015 devido a um incêndio, contou com apoio financeiro de empresas portuguesas, e a sua reabertura é um momento importante para Portugal, nomeadamente para a divulgação da língua portuguesa.

Mas, além do lado simbólico, Marcelo quis aproveitar a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa para se reunir com os principais atores políticos no Brasil, e é nesse sentido que foi feito o convite aos ex-presidentes a residir em São Paulo.

Sobre o que vai estar em discussão, quer no encontro com Jair Bolsonaro, quer com os ex-presidentes brasileiros — e em particular com Lula da Silva, por ser um hipotético candidato à presidência —, o Palácio de Belém fala em “meros encontros de cortesia” e remeteu a discussão sobre a “direção da política externa de Portugal” para o Governo. Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros, questionado pelo Observador, disse que a visita “há de certamente contribuir para incrementar as relações bilaterais”: “Mas essas relações não dependem dos calendários eleitorais, quer do Brasil quer de Portugal”.

Quanto à situação política no Brasil, reina a prudência, e tanto em Belém como no Ministério dos Negócios Estrangeiros não são feitos comentários, com o gabinete de Augusto Santos Silva a referir que o “Governo português não se pronuncia, naturalmente, sobre aspetos de política interna brasileira”. Em relação ao objetivo dos encontros com o ex-presidentes brasileiros, o Ministério dos Negócios Estrangeiros escusou-se a responder, referindo apenas que o ministro vai acompanhar o Presidente da República, pelo que “não compete” ao Governo responder ao que vai ser discutido.