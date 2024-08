Com duas crianças e duas mochilas, Sofia e Mário descomplicaram e viajaram oito meses pela Ásia

Menos planos, mais liberdade

Encheram duas malas de 30 litros — ou seja, malas que cabem debaixo do assento em qualquer companhia aérea — com roupa para os quatro, dois computadores, produtos de higiene e medicamentos e partiram num projeto de dez meses que acabou por durar oito. “Nós preferimos ir sem planos e sem expectativas, cria-nos mais ansiedade ter as coisas planeadas do que não ter. Fomos tomando as decisões no momento, tanto de alojamentos, de tempo em cada local, de sítios a visitar, próximos países, etc. Sentimo-nos muito mais livres assim”, explica.