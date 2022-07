Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cada vez mais pesado, pelo menos no preço. É assim que vai ficando o cesto de compras dos portugueses a cada mês que passa, a reboque de uma inflação que não tem forma de abrandar. Segundo as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE), em junho a inflação homóloga terá escalado para 8,7%, o valor mais elevado desde dezembro de 1992, e para 9% no caso do indicador que permite comparações europeias, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC).

A energia continua a ser o motor da subida dos preços, mas o índice relativo aos produtos alimentares não transformados também regista subidas de dois dígitos, na ordem dos 12%. Os aumentos são bem visíveis nas prateleiras dos supermercados. E só não são mais expressivos graças aos efeitos dos descontos praticados pela distribuição.

