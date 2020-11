“Bem-vinda de volta, América!”

O tweet da presidente da câmara de Paris, Anne Hidalgo, no dia em que foi declarada a vitória de Joe Biden na eleição presidencial norte-americana, anunciava um regresso esperado. “Ao celebrarmos os cinco anos do Acordo de Paris, esta vitória é um belo símbolo para, mais do que nunca, agirmos em conjunto perante a emergência climática”, acrescentou a autarca da cidade onde foi negociado o acordo que comprometeu o mundo inteiro com o objetivo de manter o aumento da temperatura do planeta abaixo dos 2ºC em comparação com o nível anterior à revolução industrial.

Três dias antes, os Estados Unidos tinham saído oficialmente do Acordo de Paris.

O acordo foi negociado em 2015 e assinado em 2016, numa altura em que os esforços diplomáticos dos EUA, ainda sob a liderança de Barack Obama, foram centrais na negociação do documento global. Porém, em junho de 2017, o novo Presidente, Donald Trump, anunciou que o país se iria retirar do acordo, que classificou como “injusto”, como uma intromissão nos “assuntos internos” norte-americanos e como prejudicial aos interesses económicos dos EUA. Segundo o texto do acordo, só três anos depois da entrada em vigor (4 de novembro de 2016) é que os membros poderiam dar início a um eventual processo de saída. Foi isso que os EUA fizeram em novembro de 2019, quando o secretário de Estado, Mike Pompeo, formalizou o anúncio da saída norte-americana do Acordo de Paris. Exatamente um ano depois, a 4 de novembro de 2020 — no dia após a eleição presidencial —, a decisão entrou em vigor.