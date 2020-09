A catequese só recomeçará em outubro, depois das cerimónias. Até lá, as catequistas mantêm o que fizeram na quarentena: contactam as crianças através do Zoom. “Até as mais velhas tiveram de adaptar-se e aprender a mexer com isso. Mas não exagerávamos, sabíamos que os pais já estavam fartos de Zoom por causa da escola”, explica o padre.

Outras das mudanças são as confissões. Os confessionários estão, por agora, encerrados e são usadas salas da igreja onde os párocos podem manter a distância adequada dos fiéis.

Bares podem ter 50% da lotação ocupada — e sem máscaras

Estas regras da lotação das igrejas estão em vigor desde segunda-feira, quando a Comunidade Autónoma de Madrid aplicou medidas mais restritivas a 37 bairros, cujas zonas são definidas pelos centros de saúde com uma taxa de incidência de 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos quinze dias. E a medida foi estendia a onze outros locais na última sexta-feira. Antes, a regra era de 60% de lotação e chegou a ser de 75%, logo após a quarentena, quando os locais de culto reabriram. Agora, “a lotação permitida é menor do que nos bares, onde as pessoas podem tirar a máscara, não se percebe”, constata o padre, sem entender as razões. Nestas zonas, os bares têm uma limitação de 50% da lotação do espaço e não podem servir bebidas ao balcão.