No final da noite, feitas as contas, os resultados eram estes: o movimento independente Figueira A Primeira (encabeçado por Santana Lopes) ficara em primeiro lugar com 40,39% e quatro mandatos, o PS em segundo lugar com 38,39% e o mesmíssimo número de mandatos (4) e o PSD acabava reduzido a dois dígitos à justa — 10,83% — e a apenas um mandato, totalmente vergado pelo fenómeno Santana.

Santana Lopes renasceu das derrotas eleitorais — as que teve no PSD, primeiro (e que acabaram por o levar a bater com a porta, desfiliando-se do partido) e as que teve depois no Aliança, que fundou e do qual também se desvinculou após fracassos eleitorais.

Santana voltou, enfim, a ganhar uma eleição. E no fim da noite, num discurso profundamente emocionado e a deixar várias pistas sobre o que pode vir a ser o futuro do concelho e a sua presidência de câmara, notaria: já não ganhava uma eleição há algum tempo, mas vale sempre a pena persistir. Em discurso direto, Santana Lopes ergueu-se: “Foi cair e levantar”.

“Está ganho” antes da hora e “Santana, amigo, a comadre está contigo!”

Duas horas antes das primeiras projeções que o apontavam como vencedor destas autárquicas, já se ouvia a expressão “Santana presidente” insistentemente cantada nas colunas. Tudo por causa do hino da campanha, curiosamente feito por um amigo de Santana Lopes que também concorreu nestas autárquicas: Luís Gomes, candidato do PSD derrotado (por poucas centenas de votos) a Vila Real de Santo António.

Por volta das 20h10, uma fuga de informação chegava à sala principal em que os apoiantes e membros do movimento Figueira A Primeira acompanhavam a noite eleitoral. “Está ganho”, comentava-se baixinho, antecipando-se já uma projeção de vitória que só seria anunciada pela RTP às 21h. No exterior do hotel, uma apoiante, Flávia Varela, já festejava cantando um pregão muito pessoal: “Santana, amigo, a comadre está contigo!”.

Às 20h30 distribuíam-se abraços e a certeza era firme: vinha aí uma projeção de vitória. Tanto assim era que dois ou três minutos antes das 21h, altura em que seriam reveladas as primeiras projeções de votos no país, ouvia-se já o som de buzinas a apitar, cantava-se o nome do candidato e festejava-se uma vitória iminente por anunciar. Até se disparavam confettis, com champagne bebido diretamente da garrafa e tudo.

Festejos na Figueira da Foz indiciam vitória de Santana Lopes pic.twitter.com/jmBSDzC2EC — Gonçalo Correia (@goncalobcorreia) September 26, 2021

As projeções eram grandiosas: davam o movimento Figueira A Primeira a vencer com entre 41% a 46% dos votos (ficar-se-ia pelos 40,39%) e a conseguir eleger quatro a cinco mandatos. Elegendo cinco, chegaria à maioria absoluta — o que não se confirmou.

A primeira a reagir publicamente seria a mandatária da candidatura, Rosália Carracho. Uns minutos depois da projeção de vitória ter sido tornada pública, por volta das 21h15, a mandatária congratulava-se com uma “vitória que se anunciava” dizendo: “É o sonho de um homem, Pedro Santana Lopes, que se tornará realidade graças à sua força, intuição, perseverança e carisma. O dr. Pedro Santana Lopes chegou aqui e tinha a Figueira à espera dele — um grupo imenso de gente motivada, trabalhadora e com um espírito de equipa extraordinário”.

Os votos iam-se contando e começavam a ficar claras algumas coisas. Desde logo, que a vitória não seria tão gorda como se chegara a imaginar. Mas também que a maior parte das juntas de freguesia cairíam para o Partido Socialista (PS) e não para o movimento Figueira A Primeira, que ficaria com duas em 14 possíveis (sendo que o movimento só concorreu a 12): Paião-Borda do Campo e Buarcos-São Julião. As duas vitórias seriam, no entanto, festejadas a preceito, com Rosa Batista (a candidata a Buarcos-São Julião) a ser efusivamente abraçada: “A nossa Rosa ganhou Buarcos! Viva Buarcos!”

Enquanto o “Ruizinho de Vendas Novas” se preparava para dar música no exterior do hotel, Pedro Santana Lopes aparecia pela primeira vez para as primeiras declarações. Aos jornalistas, falava da montanha-russa de derrotas e vitórias eleitorais que tem tido (a última grande vitória, a desta noite): “É a vida. Cair, levantar — é essa a mensagem. Quero dar essa palavra a todos os que passam momentos difíceis, muito mais difíceis do que os meus. Há que ter esperança, as pessoas se tiverem força podem reerguer-se”.

Santana dizia-se já emocionado por voltar a ser eleito presidente da câmara municipal da Figueira da Foz, depois de uma primeira eleição há 24 anos: “Sabe muito bem, é uma emoção muito especial”. E dizia que o resultado era “uma proeza sem igual”, conseguida “contra todas as tropelias, todas as tentativas de impugnação [de que foi alvo nos tribunais pela candidatura do PSD] e contra todos os partidos — grandes, médios e pequenos. Sou a favor dos partidos mas concorri com um movimento independente recém-formado que ganhou”.

Santana Lopes saudado pelos apoiantes pic.twitter.com/Pt0x5JBFku — Gonçalo Correia (@goncalobcorreia) September 27, 2021

Lembrando ainda que já esteve “nos três lados — partido grande, partido pequeno e independente” —, Santana quis notar: “Hoje em dia sei o que os partidos grandes e instalados fazem aos pequenos. É muito difícil concorrer sendo independente, muito difícil”.

Questionado pelos jornalistas sobre se queria enviar algum recado a Rui Rio, presidente do PSD (que, perante a resistência da estrutura, desistiu de o apoiar), o antigo primeiro-ministro e presidente dos sociais-democratas afirmou: “Não mando nenhum. Já tenho 65 anos. Se tivesse 25 anos mandava já, como tenho 65 vou pensar mais um bocado”. O Santana Lopes de 25 anos consideraria isto uma chapada de luva branca a Rui Rio? “Se tivesse 25, concordaria com isso. Mas como não tenho…”