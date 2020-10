Reportagem em Nova Iorque, EUA

Ainda a peça de teatro não ia a meio, María Diaz começou a sentir o corpo a aquecer como nunca. Estava sentada no auditório na escola privada onde dá aulas, em Brooklyn, quando percebeu que não estava bem e se levantou. Quando esta mulher de 31 anos chegou a casa, em Queens, mediu a temperatura: 40 graus.

Era 3 de março e a Covid-19 era uma realidade distante de Nova Iorque — ou pelo menos assim parecia. Por aquela altura, a cidade de Wuhan estava em confinamento e a região da Lombardia, no Norte de Itália, preparava-se para fazer o mesmo. María Diaz sentia que tudo aquilo lhe era muito distante — mas, mais tarde, viria a perceber que foi uma das primeiras nova-iorquinas a contrair esta doença, que lhe deixou várias sequelas.

Não é que não desconfiasse. A 12 de março, ainda com febre, foi ao médico e fez um teste que veio negativo. Dez dias mais tarde, acordou com falta de ar. “Sentia que me estava a afogar”, recorda. Apanhou um Uber e foi para o hospital — que, por já nesta altura ter uma forte afluência, não internava ninguém sem doenças crónicas ou com menos de 50 anos. Ali, foi vista por um cardiologista, que lhe diagnosticou uma miocardite, isto é, uma inflamação do músculo cardíaco.

Mas, depois, o médico disse-lhe: “Fique em quarentena”.

“Por um lado, diziam-me que não tinha Covid, mas depois diziam-me para ficar obrigatoriamente em quarentena”, recorda María Diaz. “Foi aí que percebi que os médicos estavam completamente perdidos e que o mais certo era eu ter Covid.” Só em abril, depois de vários testes, é que recebeu o diagnóstico positivo.

Do outro lado da cidade, em Staten Island, Mikhail Paikin, 56 anos, era um desses médicos. Na clínica privada de urgências onde trabalha, começaram a aparecer várias pessoas com os mesmos sintomas: tosse, dores de garganta, por vezes nariz entupido. Para este médico, aqueles doentes que lhe apareciam nos primeiros dias de março eram iguais aos dos 16 anos que leva como médico em Nova Iorque, desde que emigrou da Rússia.

Ainda assim, os pacientes pediam-lhe para fazer testes à Covid-19. Por aquela altura, a clínica tinha dez kits de teste, que foram encomendados por precaução. Em poucos dias, usou-os todos — mas nessa altura os resultados demoravam entre duas a três semanas a chegarem.

“Aquilo era tudo completamente novo, era impossível conhecermos o que se estava a passar”, conta Mikhail Paikin. Mas o choque chegou quando, daqueles dez testes, nove vieram com resultados positivos para Covid-19. Nesta altura, o médico começou a lembrar-se de como esteve com todos estes pacientes no seu consultório. “Alguns deles estavam a falar-me a esta distância da cara”, diz, com a mão a dois palmos de distância do nariz. Sem testes ao dispor, e perante todas as dúvidas que abalaram várias das certezas médicas que tinha até aí, Mikhail Paikin começou a pensar se não estaria infetado.

Na zona de Elmhurst, em Queens, Gabriel Hereda não só pensou nisso como entrou em pânico. Aos 39 anos, este mexicano conta já 20 desde que imigrou para os EUA. Entrou sem documentação e assim continua, formando parte daquilo que se crê ser a situação de 1 milhão de pessoas só em Nova Iorque. Gabriel Hereda não lê jornais e mal vê notícias, mas pelo telemóvel chegavam-lhe, naqueles primeiros dias de março, toda a espécie de mensagens que apontavam para a chegada de uma doença incontrolável — e letal.