Às 00h49, quando Brian Reegs já dormia, Donald Trump foi ao Twitter e escreveu: “Estamos à frente por MUITOS, mas eles estão a tentar ROUBAR as eleições”. Quando acordou já de manhã, aquele desempregado de 32 anos foi ver o Twitter do Presidente dos EUA mas reparou que este e muitos outros posts estavam tapados por um aviso. “Algum do conteúdo deste tweet, ou a sua totalidade, é alvo de contestação e pode ser enganador quanto a uma eleição ou a outro processo cívico”.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020