“Ela tem um lado Joana D’Arc. Ela pode acabar queimada em nome de França, mas isso é muito honroso. Poucos estavam disponíveis para isso.” Numa comparação com a forma como morreu a guerreira e heroína da história francesa, um ministro do governo destacava ao Le Figaro a “resiliência” e o “espírito de sacrifício” da agora antiga primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, que tentou sobreviver politicamente a várias polémicas que colocaram França a ferro e fogo.

No cargo desde maio de 2022, Élisabeth Borne enfrentou vários momentos políticos conturbados nos cerca de vinte meses em que assumiu o cargo de primeira-ministra, tais como o aumento da idade de reforma, as manifestações pela morte de um jovem durante o verão e algumas moções de censura ao seu cargo. A gota de água que fez o copo transbordar terá sido a polémica lei da imigração, que levou grande parte do partido centrista de Emmanuel Macron, o Renaissance (ou Renascença, em português), a votar ao lado da extrema-direita.

Num país com um regime presidencialista em que o cargo de primeiro-ministro está fortemente dependente da articulação com o Chefe de Estado, Élisabeth Borne apresentou a demissão a Emmanuel Macron esta segunda-feira. A decisão já era, de resto, expectável, mas foi oficializada após um encontro entre a ex-governante e o Presidente francês esta segunda-feira, no Palácio de Eliseu. Numa carta em que apresentava a demissão, a ex-primeira-ministra disse que notou “vontade” do líder francês para a substituir.

