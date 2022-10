Este artigo faz parte de um conjunto de artigos setoriais que será publicado ao longo da semana em que Carlos Moedas assinala um ano de mandato à frente da câmara de Lisboa — o segundo é sobre a habitação na cidade, o primeiro sobre o problema do lixo.

Na primeira reunião de Câmara, o executivo de Carlos Moedas fez questão de apresentar uma proposta para tentar começar a resolver os problemas de habitação na cidade — circunscrever os programas de arrendamento apoiado às pessoas que viveram nos últimos 10 anos em Lisboa. Foi também a primeira vez que provou o peso da oposição: a proposta foi chumbada e o tom da discussão foi quentinho. Com a proposta a ser parte do programa eleitoral da coligação Novos Tempos a oposição não teve dúvidas em chumbá-la na primeira hipótese. Alguns meses depois, seria o próprio PSD a travar na Assembleia Municipal uma proposta do executivo.

Apesar de os problemas não serem novos, têm sido muitas as críticas à falta de soluções de habitação. Diana Ralha, diretora da Associação Lisbonense de Proprietários, traça o diagnóstico da realidade lisboeta. “Esta cidade é completamente diferente do resto do país. 27% de todos os arrendamentos do país são em Lisboa cidade, ou seja, quase um terço”, começa por dizer ao Observador.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.