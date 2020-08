Só há dois anos, quando se reformou da aviação executiva, é que decidiu voltar aos Canadair para combater os incêndios. Depois de no ano passado ter cumprido todas as missões a que foi chamado, este ano a campanha terminou da pior forma. O Canadair que pilotava este sábado num incêndio que deflagrou na última sexta-feira pertencia à empresa espanhola Babcock, para quem o piloto trabalhava, e a quem Portugal alugou aviões para a fase mais crítica de combate aos incêndios. Além deste avião, a Babcock tem no centro de operações de Castelo Branco outras duas aeronaves.

#Portugal | Um avião '#Canadair' caiu hoje na zona do #Lindoso, Ponte da Barca, quando combatia um incêndio que está a lavrar na serra do #Gerês, havendo registo de dois feridos graves. https://t.co/PdJ99PBPcT pic.twitter.com/PocBrui031 — Atlantide (@Atlantide4world) August 8, 2020

Numa nota de imprensa, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) afirmou que o avião envolvido no acidente era um anfíbio pesado (Canadair CL215), do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, do Centro de Meios Aéreos de Castelo Branco, que participava nas operações de combate ao incêndio que lavrava no Parque Nacional da Peneda Gerês. O avião despenhou-se num acidente junto à Barragem do Alto do Lindoso, na sequência de uma operação de ‘scooping’ (reabastecimento de depósito de água), lia-se na nota.

A menos de 200 quilómetros de distância de Castelo Branco, de onde levantou voo na manhã deste sábado, no Aeroclube de Leiria os colegas e amigos ainda não assimilaram a notícia da perda do comandante Jardim. Jorge Jardim era o sócio nº 457 do Aero Clube de Leiria, onde chegou em agosto de 1994. Ao longo dos últimos 26 anos desempenhou funções de diretor da escola de pilotagem e instrutor de voo em Leiria. Nas redes sociais há ex-alunos que lembram as horas de voo ao lado do comandante Jardim, que se viria a fazer “grande amigo”.