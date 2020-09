Reportagem em Luanda

É impossível não ver.

A uns três minutos de carro da mansão de José Eduardo dos Santos, no Miramar, perto do cemitério do Alto da Cruz, as palavras gritam num grande cartaz amarelo: “Por uma Angola Próspera diga não à gasosa”. À esquerda da frase, uma nota de 5.000 kwanzas dá corpo a uma lata de refrigerante vestida com um sinal de proibido. (É que, no português popular de Angola, gasosa não é só uma bebida, é dinheiro entregue para obter um favor). Do lado direito, a impressão de uma mão leva por cima a frase “Diga não à corrupção”, acompanhada de um convite a vermelho: “Denuncie”. Segue-se um número de telefone e um endereço de email.

Mas África Ombela não vê. Esta mulher de 52 anos, que traz no nome um continente (e no apelido água, ombela significa chuva, em umbundu) passa ali todos os dias, dentro do candongueiro, a carrinha azul e branca que é o transporte coletivo privado de Luanda. Vem do bairro Popular para trabalhar numa das vivendas ali perto. “Txiii, isso está aí há muito tempo, eu nem olho, foi o Presidente Lourenço que fez, para apanhar os marimbondos. É a tal da corrupção mas eu quero é pão na mesa para os filhos e isso está cada vez mais difícil“.

África não se apercebe da rima que dá voz ao sentir de muitos angolanos com quem o Observador falou em Luanda, quando a Covid-19 ainda não tinha chegado e imposto uma cerca à capital angolana, e agora ao telefone a partir de Lisboa, quando passam 3 anos da entrada de um novo inquilino no palácio do poder, na Cidade Alta.