Faltam 32 votos no colégio eleitoral para Joe Biden ser eleito Presidente dos Estados Unidos. A Donald Trump faltam 57 para se manter na Casa Branca. Ainda estamos longe de saber quem vence as presidenciais norte-americanas e todos os olhos se viram, como habitualmente, para os swing states, os estados que tornam a tarefa de apostar num vencedor especialmente difícil. Entre esses, Trump já garantiu Flórida, Iowa, Ohio e Texas. Biden tem o Nebraska e o Arizona.

O que falta saber? Sete estados que ainda não deixaram claro se irão vestir-se de azul ou de vermelho. No Maine, no Wisconsin e no Nevada, Biden tem vantagem. Já na Carolina do Norte, na Geórgia, na Pensilvânia e no Michigan o pêndulo oscila para Trump (embora Biden tenha passado à frente na contagem de votos). Assim, o candidato republicano tem à sua disposição 9 combinações diferentes para ficar na Casa Branca, já o candidato democrata tem o dobro: Biden tem 18 vias abertas para chegar a chefe de Estado.

As contas não são fáceis de fazer de cabeça, mas o gráfico interativo do Wall Street Journal (conteúdo para assinantes) torna mais fácil a tarefa de fazer simulações. Por enquanto, tudo não passa de resultados provisórios e são esses que apontavam, esta quarta-feira de manhã, para uma vantagem de Joe Biden sobre Donald Trump.

Cenário 1. E se a Geórgia for para Trump?

Na Geórgia, o republicano está na dianteira. Donald Trump tem sete caminhos disponíveis para chegar à vitória, sete combinações diferentes que o ajudarão a manter-se na Casa Branca. Joe Biden tem oito. Neste cenário, o peso da vitória na Carolina do Norte e no Michigan ganham ainda maior importância para qualquer um dos candidatos. Se Trump quiser complicar a vida ao adversário, não lhe basta ganhar só mais um estado dos seis que faltam. Já Biden consegue encostar Trump à parede…

… se a Geórgia for para Trump e a Carolina do Norte para Biden. Neste caso, Donald Trump tem necessariamente de ganhar a Pensilvânia e o Michigan para não perder a Casa Branca. Se conseguir juntar os votos do Nevada ou do Wisconsin, Trump vence as eleições.

Com a Carolina do Norte ganha (é Trump quem tem vantagem), o democrata tem cinco vias para a vitória. Se lhe juntar os votos da Pensilvânia, Biden ganha as eleições.

Já se Biden juntar o Michigan à Carolina do Norte, basta-lhe juntar mais um estado (Maine, Nevada, Pensilvânia, ou Wisconsin) e ganha as eleições. Mesmo sem o Michigan, Biden continua a ter dois caminhos abertos para a vitória: ou o já referido casamento Carolina do Norte + Pensilvânia ou, se a Pensilvânia sair da equação, garantindo a vitória no Nevada, no Wisconsin e no Maine. Em qualquer um dos casos, Biden vence as eleições.

…se a Geórgia for para Trump e o Michigan para Biden, o republicano tem necessariamente de ganhar a Carolina do Norte e a Pensilvânia para não perder. Se lhe juntar o Nevada ou o Wisconsin, Trump vence as eleições.

…se a Geórgia for para Trump e a Pensilvânia para Biden, Trump tem necessariamente de ganhar a Carolina do Norte e o Michigan para não perder. Se lhe juntar o Nevada ou o Wisconsin, Trump vence as eleições.

Cenário 2. E se a Geórgia for para Biden?

É mais improvável, mas não impossível. Se for o democrata o vencedor na Geórgia, tem à sua frente seis vias para a vitória e metade delas passam por ganhar a Carolina do Norte. A vida de Donald Trump ficaria complicada, já que, para não perder, teria de ganhar obrigatoriamente Carolina do Norte, Pensilvânia, Michigan e Nevada (nos dois últimos Biden está na dianteira). Se o conseguir, fica com dois caminhos abertos para a vitória. Se ganhar ou o Nevada ou o Wisconsin (onde Biden tem vantagem), Trump vence as eleições.

… se Trump ganhar Michigan, Carolina do Norte, Pensilvânia e Nevada, Biden tem obrigatoriamente de vencer dois estados onde já tem vantagem, o Nevada e o Wisconsin, para vencer as eleições.

Por outro lado…

…se a Geórgia for para Biden e o Michigan também, Biden vence as eleições

…se a Geórgia for para Biden e a Pensilvânia também, Biden vence as eleições

… se a Geórgia for para Biden e a Carolina do Norte também, Trump pode conseguir um empate se garantir os votos no Maine, Michigan, Nevada, Pensilvânia, Wisconsin.

Já Biden pode chegar à vitória através de cinco combinações diferentes: se, para além da Geórgia e Carolina do Norte, ganhar qualquer um dos restantes 5 estados — Maine, Michigan, Nevada, Pensilvânia, Wisconsin, Pensilvânia — Biden vence as eleições.