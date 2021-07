Os combustíveis em Portugal são regularmente notícia por serem dos mais altos da Europa e por subirem muito ou descerem pouco. As culpas dividem-se entre a fiscalidade que está entre as mais pesadas da Europa — acima da média, sobretudo na gasolina — e as margens das petrolíferas, já que os preços antes de impostos (novamente na gasolina) estão entre os mais caros, como refere boletim publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) relativo ao segundo trimestre deste ano.

Desta vez — e na sequência de um ciclo especialmente longo de subidas nos preços (que refletem a retoma da procura após a segunda vaga de confinamentos causada pela Covid-19) — o Governo anunciou uma intervenção musculada nos preços dos combustíveis. A medida, ainda que temporária, já mereceu a censura das petrolíferas e suscitou alertas por parte da Autoridade da Concorrência sobre a sua eficácia. Por outro lado, ficaram por executar as recomendações feitas há três anos pelo regulador para aumentar o nível de concorrência no mercado.

Governo e reguladores coincidem no diagnóstico de que há falhas de concorrência no mercado de combustíveis, mas divergem sobre as soluções a adotar. A pressão para acelerar a transição energética para uma economia mais verde torna ainda mais difícil escolher a melhor estratégia para atacar o problema. A incerteza sobre a procura futura não atrai novos operadores ou grandes investimentos que podem não ser recuperados. E um mercado a perder músculo fecha-se mais nos operadores que já cá estão, aqueles que conseguem ganhar dinheiro porque já amortizaram os investimentos e controlam toda a cadeia.

Em 2018, num relatório de análise ao setor, a Autoridade da Concorrência (AdC) fazia quatro recomendações ao Executivo para estimular a entrada na cadeia logística dos combustíveis de novos operadores, independentes das petrolíferas com maior peso no mercado.

Entre as propostas estava a extensão ao Porto de Sines do pipeline que liga o parque logístico da CLC (Companhia Logística de Combustíveis), em Aveiras, à refinaria de Sines. O projeto abriria a porta a novos operadores via importação de produtos petrolíferos, que dessa forma os poderiam colocar no mercado nacional através da principal infraestrutura logística. Nem esta, nem as outras propostas apresentadas há três anos avançaram, admitiu na semana passada a presidente da Autoridade da Concorrência, numa audição de rotina no Parlamento.

Margarida Matos Rosa foi questionada sobre a intenção do Ministério do Ambiente, entretanto aprovada em Conselho de Ministros, de criar legislação para travar um aumento considerado excessivo das margens de comercialização no retalho de combustíveis. A presidente da AdC questionou a fixação de margens alertando para os riscos que representam para a concorrência as recomendações emitidas em 2018 e que ficaram na gaveta, tendo citado um relatório de julho da Agência Internacional de Energia sobre Portugal, que exorta o Governo a adotar, o quanto antes, essas recomendações.