Combustível 100% renovável dá provas no rally todo-o-terreno com João Ferreira ao comando do Mini JCW Rally Plus

“Bem-vindos a Leiria, bem-vindos ao Outeiro Test Center”. Foi assim que o piloto português todo-o-terreno, João Ferreira, arrancou um dia que prometia muita adrenalina e bom ambiente, onde o combustível 100% renovável da Repsol deu, mais uma vez, provas dadas de que é o combustível do futuro.

Foi no passado dia 17 de setembro que a Repsol realizou um evento de co drive com o piloto João Ferreira e o Mini JCW Rally Plus. O convite era simples: viver a emoção de uma corrida ao lado de um dos melhores pilotos do mundo, enquanto sentia a adrenalina de um carro movido a combustível 100% renovável da Repsol.

“Estamos aqui a celebrar esta parceria, onde a palavra fundamental é a confiança. Nesta parceria nós tirámos as vantagens. Porquê? Porque se há um sítio onde se devem ensaiar os produtos, normalmente é nos bancos de ensaio mais complicados: o desporto motorizado”, foi assim que Armando Oliveira, Administrador-delegado da Repsol Portuguesa, começou por explicar a parceria feita entre a marca Repsol e o piloto João Ferreira que, ao longo da temporada de 2024, tem conseguido manter a performance exigida numa competição como o rally, estando em 1.º lugar no campeonato da Europa, e sendo o 2.º do Mundo.

Armando Oliveira reforçou ainda a importância deste dia e o compromisso sustentável da Repsol: “A jornada de hoje marca um dos passos da nossa transição energética e com a descarbonização. (…) Aproveitando a nossa parceria com o João Ferreira, este é o momento ideal para falarmos da nossa solução para combustíveis com a introdução do nosso combustível renovável”.

Um combustível de provas dadas

Ao longo da temporada, o piloto João Ferreira tem-se feito acompanhar pelo combustível 100% renovável da Repsol, produzido a partir de matérias-primas com origem em resíduos que não competem com a cadeia alimentar, e que assegura uma redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) entre os 75% e os 92%.

Diesel 100% Renovável (HVO – Óleo Vegetal Hidrotratado) é o combustível da Repsol de baixas emissões, desenvolvido para satisfazer as necessidades dos motores a Diesel. Foi dentro do Laboratório Móvel da Repsol que ficámos a conhecer ao pormenor este combustível com a ajuda de Rosa Veiga, Chefe do Laboratório da Repsol Portuguesa, que garantiu que todos os padrões de segurança e qualidade reconhecidos nos combustíveis da Repsol se mantêm neste combustível renovável.

Questionada sobre o conceito de “Diesel Renovável”, Rosa Veiga explica que “a grande transformação são as matérias-primas. Temos a mesma refinaria, que se vai adaptando às matérias-primas novas. Em vez de pormos petróleo, vamos pôr resíduos, como óleos de cozinha usados, biomassa, ou frações dos lixos urbanos. Este combustível não deriva do petróleo, daí ser 100% renovável”.

São inúmeros os benefícios deste combustível 100% renovável: