É inevitável falarmos da relação entre a alimentação e a ideia de ficarmos mais tempo em casa por causa da pandemia. Isto vem complicar a relação que temos com a comida?

Aconteceu as duas coisas em termos de consultas quando saímos do confinamento: imensa gente perdeu peso durante o confinamento porque finalmente teve tempo para organizar as refeições, para tirar a comida congelada para fora e, se fosse preciso, cozer brócolos durante uma reunião. Acho que isso facilitou a vida a imensa gente, mesmo. As pessoas acabaram por se organizar e perderam peso durante a quarentena e não foi pouco: tiveram mais tempo para fazer desporto, como caminhadas ou exercício online… Estávamos em casa e tínhamos tempo para imensas coisas. Houve pessoas, sobretudo no início, naquela primeira quinzena do confinamento em que estávamos todos um bocadinho assustados, que engordaram muito porque começaram a fazer bolos desalmadamente, mas também pão caseiro — nunca vi tanta gente a fazer pão em casa. De facto, naquelas primeiras três semanas, as pessoas não quiseram saber da alimentação, só queriam compensar. Estávamos todos nervosíssimos, assustados com uma coisa muito nova. Depois, quando perceberam que isto não era uma fase, e que veio para durar, acho que começaram outra vez a comer de forma mais saudável.

A Ágata insere-se em que grupo de pessoas?

No meu caso, fez-me lindamente — não que sejam boas as razões para irmos para casa —, mas também consegui perder peso, estar muito mais calma e deixei de roer as unhas, coisa que fazia desde os cinco anos. Agora já voltei a roer. É o stress… E, de facto, acho que houve muita gente que abrandou um pouco o ritmo e que, em termos de alimentação, conseguiu ganhar alguns hábitos. Aconteceu muito haver pessoas que não bebiam e que começaram a beber, houve muito mais consumo de álcool, houve, aliás, um enorme consumo de álcool. As pessoas estavam a precisar de escapes, de compensações. Mas, caso haja um novo confinamento, acho que as pessoas já não vão com o mesmo espírito para casa com que foram em março; já vão com mais cuidados porque já não é novidade.

Às vezes encaramos a comida como compensação, sendo que o stress também pode influenciar a forma como comemos…

Sim. Normalmente quando estamos mais ansiosos, tristes ou preocupados, a tendência é para comer e não é para comer alface, mas sim comida de conforto, calórica, salgada, crocante ou doce. Há pessoas que, estando num período duradouro de stress, ganham imenso peso. Tenho pessoas que fazem mestrado e engordam 20 quilos, o que é um exagero. Como trabalham e depois ainda têm o mestrado… aquilo é tão violento, ultrapassamos tanto as nossas capacidades humanas que a comida começa mesmo a compensar. Só há um caso de emagrecimento em termos de stress ou de tristeza: o divórcio. Toda a gente que se divorcia emagrece. Mas tudo o resto tipicamente dá para engordar: preocupações, falta de dinheiro, não gostar do patrão, não se dar bem com os colegas de trabalho, etc.

O meu conselho nestes casos é que as pessoas tentem não compensar sempre com comida, mas também com desporto. Há imensos CEO de empresas com responsabilidades enormes que se viciaram um pouco no desporto para compensarem o stress que têm. Outro conselho é não ter muita coisa em casa: depois de um dia de trabalho em que chegamos stressados, se a pessoa tiver ali, sei lá, um pacote de batatas fritas… não é fácil resistir. Para quem está a tentar perder peso, e quer melhorar a alimentação, um dos melhores truques é não ter mesmo nada de especial em casa. Vamos ter sempre um dia ou outro que corre melhor, os dias não são todos iguais. Há semanas melhores, há semanas piores, mas se não tivermos nada de especial em casa facilita bastante a tentação e não comemos, de repente, 500 ou 600 calorias em dois minutos. Nestes casos, para quem está a passar por fases mais complicadas, aconselho a terem chocolate preto em casa — só se podem comer 20 gramas, não dá para mais. Também aconselho um ovo cozido: ao chegar a casa, se estivermos muito ansiosos, mais vale comer um ovo cozido do que irmos aos pacotes de batatas e de bolachas. Um copo de vinho tinto também é muito calmante.