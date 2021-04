O medo do fim do mundo é tão antigo quanto a espécie humana. Desde que o mundo é mundo, que os humanos temem o dia em que tudo acabe, que o Sol pare de brilhar e a vida se extinga. Esse medo, associado ao desconhecimento que existia de certos fenómenos naturais, levou a que, ao longo dos séculos, surgissem sucessivos anúncios de que o Apocalipse estava próximo, uma vez por parte de especialistas, outras pela voz de grupos menos especializados. Tremores de terra, eclipses solares, cometas, epidemias e outros fenómenos mais difíceis de explicar, como as chamadas “chuvas de sangue”, ou mesmo inventados, como as invasões marcianas de meados do século XX, criaram o pânico entre as populações, cuja crendice e desconhecimento levou a que associassem estes acontecimentos e calamidades ao Apocalipse há muito anunciado.

Portugal não foi, naturalmente, alheio às “angústias dos ‘fins do mundo’”. Desde o início da história portuguesa, e até mesmo antes disso (o registo mais antigo data de antes da fundação da nação), que existem relatos catastróficos de que o mundo estava para acabar. Joaquim Fernandes, historiador, professor universitário e especialista em fenómenos sobrenaturais em Portugal, revisitou alguns deles no seu mais recente livro, Apocalipses — Os Vários Fins do Mundo da História de Portugal. Fruto de uma pesquisa exaustiva em fontes das épocas abrangidas, iniciada muito antes da pandemia de Covid-19, Apocalipses não foi pensado nos tempos que vivemos, mas pode servir para ajudar a compreender “um bocadinho melhor as reações emocionais e racionais da população e também da comunidade científica”, como considerou o autor durante uma entrevista por telefone com o Observador.

Estas têm por base o “medo do desconhecido”, “que gera estas reações em massa que hoje estamos a reobservar em muitas instâncias desta crise” e que não são muito diferentes das vividas quando a peste varreu o país durante a época medieval, quando o cometa Halley atravessou os céus portugueses em 1910 ou quando Matos Maia anunciou uma invasão extraterrestre em direto na rádio, em 1958. As reações dos portugueses a estes fenómenos assemelham-se às dos cidadãos de outros países, mas Joaquim Fernandes acredita que haja talvez um aspeto que as distinga: “Obviamente que há uma religiosidade popular, que vive muito da superstição”, disse durante a entrevista. “Diria que, talvez, essa insegurança, essa intranquilidade, essa base supersticiosa das populações, sobretudo do interior do Portugal rural, do Portugal profundo, seja a marca de maior constância que encontro neste tipo de comportamentos em relação às crises ocorridas em Portugal.”

O seu novo livro fala sobre “apocalipses”.

Estamos quase no meio de um. Não é verdadeiramente um apocalipse, mas tem alguns sintomas similares a estas crises que descrevo. Este livro surge de uma feliz coincidência.

Não foi pensado para esta altura.

Obviamente que quando comecei a escrevê-lo [não havia Covid-19]. Isto não é uma coisa que se faça de um ano para o outro, implica uma investigação histórica bastante exaustiva e, de facto, foi uma coincidência. Era para ter saído no início de 2020, mas com a crise pandémica, acabou por ser adiado.

Não foi pensado em resposta a esta crise, mas pode ajudar-nos a refletir sobre o que se passa?

Talvez pela leitura do livro percebamos um bocadinho melhor as reações emocionais e racionais da população e também da comunidade científica. Estamos muito longe dos níveis que a ciência, sobretudo a ciência médica, tinha noutras fases da nossa história. Em cada fase, foi-se gerindo estes acontecimentos de acordo com os saberes da época e muito com a participação das leituras religiosas. Havia uma ligação muito íntima entre a síndrome profética e todas aquelas previsões proféticas que vinham do Apocalipse de São João e de escritos que eram produzidos por pseudo-profetas, aquilo a que hoje chamamos as fake news. Naquela altura já havia fake news [risos]. Sobretudo a partir do século XIX, quando houve a expansão da imprensa diária e era possível levar estes avisos proféticos às grandes massas leitoras. As fake news não são de hoje. Portanto, esta sintomatologia social que hoje detetamos e pressentimos — os medos, as angústias –, está plasmado nesta série de acontecimentos, sejam eles produzidos no céu, como as auroras boreais, os terríveis cometas, etc., ou eventos ao nível da terra, [como] as crises pandémicas, as epidemias, as secas, as fomes, etc., que relatei no meu livro. É uma ramificação dos sentimentos e amarguras que os nossos concidadãos viveram de há dois mil anos a esta parte.

O primeiro evento que refere é anterior à fundação de Portugal: as convulsões sísmicas de 309 d.C., que foram sentidas um pouco por toda a Europa.

[São] mais de dois mil anos de crises apocalípticas [risos]. Umas foram mais dramáticas do que outras, outras tiveram grande impacto. O caso do cometa Halley, em 1910, que pré-anunciou a República, é um dos casos mais flagrantes de como os nossos medos são acionados pelo desconhecido. No fundo, é o que diz aquela citação que tenho logo na entrada do livro do grande escritor, grande mestre do terror norte-americano, Lovecraft: o principal dos nossos medos é o medo do desconhecido. Estamos ainda muito assentes em reações instintivas que têm a ver ainda com a presença do nosso primeiro cérebro, que reage precisamente às emoções geradas pelo desconhecido. O tal medo que gera estas reações em massa que hoje estamos a reobservar em muitas instâncias desta crise.