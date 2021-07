No entanto, até agora, ainda não havia previsão de quando é que os jovens com menos 18 começariam a ser vacinados — neste momento, o autoagendamento apenas está disponível para pessoas com 23 anos ou mais. O Observador questionou a task force sobre a existência de datas previstas, mas ainda não obteve resposta.

Este domingo, dois comentadores políticos avançaram com possíveis datas para vacinação de menores de idade. Luís Marques Mendes disse, na SIC, que a vacinação contra a Covid-19 para os jovens entre os 12 e os 18 anos deveria arrancar na segunda quinzena de agosto. A mesma informação foi adiantada por Paulo Portas, na TVI, que avançou ainda que a task force tem uma proposta para vacinar cerca de 600 mil jovens entre os 12 e os 17 anos, a partir da última quinzena de agosto:

21 e 22 de agosto : disponibilizado o autoagendamento da 1.ª dose para a faixa etária dos 15 aos 17 anos;

: disponibilizado o autoagendamento da 1.ª dose para a faixa etária dos 15 aos 17 anos; 23 a 27 de agosto: sistema de casa aberta da 1.ª dose para a faixa etária dos 15 aos 17 anos;

sistema de casa aberta da 1.ª dose para a faixa etária dos 15 aos 17 anos; 28 e 29 de agosto : disponibilizado o autoagendamento da 1.ª dose para a faixa etária dos 12 aos 14 anos;

: disponibilizado o autoagendamento da 1.ª dose para a faixa etária dos 12 aos 14 anos; 11 e 12 de setembro : disponibilizado o autoagendamento da 2.ª dose para a faixa etária dos 15 aos 17 anos;

: disponibilizado o autoagendamento da 2.ª dose para a faixa etária dos 15 aos 17 anos; 13 a 17 de agosto: sistema de casa aberta da 2.ª dose para a faixa etária dos 15 aos 17 anos;

sistema de casa aberta da 2.ª dose para a faixa etária dos 15 aos 17 anos; 18 e 19 de setembro: disponibilizado o autoagendamento da 2.ª dose para a faixa etária dos 12 aos 14 anos.

Este plano que a task force terá elaborado, segundo o que avançou Paulo Portas na TVI, permitiria assim vacinar praticamente todos os jovens destas faixa etárias contra a Covid-19 antes do arranque do ano letivo, que está previsto começar entre 14 e 17 de setembro. No entanto, se a DGS e o Governo seguirem as indicações da comissão, de apenas vacinar os jovens com comorbilidades, o número deverá ser bem inferior aos 600 mil avançados pelo ex-líder do CDS.

Numa entrevista à TVI no início de julho, a ministra da Saúde avançava que os jovens com menos 18 anos deveriam começar a ser vacinados contra a Covid-19 na última semana de agosto, se o Governo conseguisse manter o plano de vacinação previsto. “Aquilo que nós estimamos é seguirmos este plano que temos e com as quantidades de vacinas a continuarem a chegarem-nos conseguirmos abrir na última semana de agosto vacinação para os menos de 18 [anos]”, adiantava Marta Temido.

O Observador contactou também o Ministério da Saúde, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.