Como a EDP encomendava leis à medida a Pinho — com a ajuda de um futuro arguido da Operação Influencer

Como resumo das conclusões da reunião, foi estabelecido o seguinte cronograma para elaboração da legislação até 27 de abril de 2007, sendo que os autores dos textos dos anteprojetos das normas legais também estavam identificados:

Domínio Hídrico

(…) Minuta do despacho conjunto do Ministério da Economia e do Ministério do Ambiente com a definição do valor do equilíbrio económico-financeiro — RON [Rui de Oliveira Neves]/RAA [Ricardo Andrade Amaro]

com a definição do valor do equilíbrio económico-financeiro — RON [Rui de Oliveira Neves]/RAA [Ricardo Andrade Amaro] Projeto de bases da concessão do domínio hídrico — RON/RAA

Minuta de contrato referente ao valor do equilíbrio económico-financeiro — RON/RAA

Negociação com o Ministério da Economia e com o Ministério do Ambiente dos contratos de concessão para cada centro eletroprodutor e, bem assim, o valor do equilíbrio económico-financeiro – EDP/ MGLTS [escritório Morais Leitão Galvão Teles Silva]

CMEC

Alteração ao Anexo técnico que fixa o processo de revisibilidade dos CMEC — Seca Teixeira/Ana Cristina/António Coutinho/Lobo Ferreira [diretores da EDP]

— Seca Teixeira/Ana Cristina/António Coutinho/Lobo Ferreira [diretores da EDP] Minuta de Adendas aos Acordos de Cessação dos CAE — RON [Rui Oliveira Neves]/RAA [Ricardo Andrade Amaro]

— RON [Rui Oliveira Neves]/RAA [Ricardo Andrade Amaro] Minuta do Despacho do ministro da Economia a aprovar as adendas aos Acordos de Cessação dos CAE — RON/RAA

a aprovar as adendas aos Acordos de Cessação dos CAE — RON/RAA Minuta de Despacho do Ministro da Economia a aprovar a proposta apresentada pela EDP quanto ao valor estimado dos encargos com a titularização dos CMEC — RON/RAA

Minuta de um acordo de acesso e operação de redes — Lobo Ferreira RON/RAA

— Lobo Ferreira RON/RAA Atribuição de licenças de produção de energia elétrica em regime ordinário — DGEG [Direção-Geral de Energia e Geologia]

Foram ainda abordados os diplomas legais que teriam de ser produzidos pelo Governo da República sobre os temas garantia de potência, serviços de sistema, leilões virtuais e leilões do comercializador de último recurso. De acordo com o memorando da Morais Leitão, foi dado “um especial ênfase” para a necessidade de elaboração de um decreto-lei e duas, ou mais, portarias que servissem de desenvolvimento e concretização ao regime instituído pelo decreto-lei n.º 172/2006 de 23 de agosto e que, ao mesmo tempo, atualizassem as disposições legais do referido decreto-lei.

Neste contexto, foi determinado que Joana Simões, responsável da EDP, faria os anteprojetos de decretos-lei e portarias que seriam alvo de revisão por parte dos advogados Rui de Oliveira Neves e Ricardo Andrade Amaro, lê-se também no memorando da Morais Leitão Galvão Teles.

Os temas da garantia de potência, serviços de sistema, leilões virtuais e leilões do comercializador de último recurso interessavam sobretudo à EDP. Aliás, os serviços de sistema fornecidos em exclusivo pela elétrica estarão depois no centro de uma investigação da Autoridade da Concorrência a alegadas sobrecompensações recebidas pelas centrais da elétrica. Mas também o caso da garantia de potência a atribuir a todas as centrais elétricas a operar em regime de mercado.

Não está só em causa, portanto, o texto de uma Resolução de Conselho de Ministros sobre os Contratos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) que foi escrita pelos advogados da EDP, como o Expresso noticiou em novembro de 2017, mas sim praticamente toda a estrutura legal da liberalização do mercado da eletricidade.

Os emails trocados entre Manso Neto e João Conceição sobre os concorrentes da EDP

Uma parte destes temas jurídicos foram discutidos com grande pormenor entre João Conceição e diversos responsáveis da EDP em duas fases:

Na primeira delas, entre novembro de 2006 e março de 2007, Conceição era funcionário da consultora Boston Consulting Group (BCG) e estava ao serviço da EDP. “Um dos objetivos”, de acordo com declarações do atual administrador da REN ao Observador em março de 2019,”consistia em avaliar modelos regulatórios alternativos para enquadramento de investimentos de Reforços de Potência em empreendimentos hidroeléctricos existentes”.

Na segunda, a partir de abril de 2007, João Conceição passou trabalhar como consultor do ministro Manuel Pinho, requisitado à BCG, mas mantendo uma relação regular com a EDP. Refira-se, aliás, que, tal como o Expresso noticiou, a BCG também trabalhou com a EDP enquanto trabalhava com o Ministério da Economia e tinha Conceição como consultor de Manuel Pinho.

Começando pela segunda fase. De acordo com a análise de um conjunto de emails trocados entre abril e junho de 2007 entre João Conceição, João Manso Neto e Rui de Oliveira Neves (advogado da EDP), e que constam dos autos do caso EDP consultados pelo Observador, resulta que João Conceição recebeu, discutiu e enviou drafts de documentação confidencial relativa à legislação em preparação para João Manso Neto.

Conceição discutiu e aceitou também sugestões de Manso Neto sobre matérias que diziam respeito a dois concorrentes da EDP: as empresas Tejo Energia (detida pela Endesa e pelo fundo internacional Trustenergy), e a Turbogás. Estas sociedades detinham as duas únicas centrais (Central Termoeléctrica do Pego e Central da Tapada do Outeiro) que, tal como as centrais da EDP, operavam no quadro ao abrigo dos contratos CAE de longo prazo.

O memorando produzido pela Morais Leitão [acima citado], assim como o respetivo cronograma, foram enviados para João Manso Neto no dia 9 de abril de 2007, tendo este partilhado tal documentação com João Conceição. O que levou o consultor do ministro Manuel Pinho a colocar várias questões, sendo devidamente esclarecido por Manso Neto sobre “os contratos de concessão para cada centro electroprodutor e o valor do equilíbrio económico-financeiro envolvido” e “as centrais centrais sem CAE que também são referidas no tema do domínio hídrico”.

Por outro lado, às 23h40 do dia 15 de maio, João Conceição informou Manso Neto sobre o conteúdo da futura Portaria n.º 611/2007 de 15 de junho que será assinada pelo ministro Manuel Pinho sobre a taxa de custo de capital (WACC) aplicável a cada produtor de energia elétrica contraente de Contratos de Aquisição de Energia (CAE), e questionou-o sobre se existiria algum problema para a securitização, caso a norma legal em preparação referisse que a taxa de custo de capital teria de ser atualizada num determinado prazo. No mesmo email, Conceição informou que o seu “target” (alvo em inglês) eram as empresas Tejo Energia e a Turbogás, concorrentes da EDP.

A 27 de maio de 2007, João Conceição enviou para João Manso Neto um novo draft sobre a futura Portaria n.º 611/2007 de 15 de junho, no qual refere que já tinha um “valor estável” para a EDP mas que ainda precisava de “trabalhar” os valores da Tejo Energia e a Turbogás.

Manso Neto respondeu três dias depois ao então consultor do ministro Manuel Pinho, reencaminhando a “nossa sugestão para a portaria WACC”. Ou seja, mais um draft da legislação fundamental dos contratos CMEC. O email de Manso Neto, como o Observador constatou nos apensos dos autos do caso EDP, tem em anexo o texto integral de uma “Portaria n.º …. /2007” que virá a ser a Portaria n.º 611/2007 de 15 de junho, tendo inclusive os espaços para a data e a assinatura dos ministros do Ambiente [Francisco Nunes Correia] e da Economia [Manuel Pinho] do Governo de José Sócrates.