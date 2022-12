Rabo de Peixe não é apenas a história que nos lembramos de ouvir há mais de duas décadas sobre aquela localidade açoriana — a da meia tonelada de cocaína que deu à costa no verão de 2001, causando uma onda de overdoses na ilha de São Miguel e uma mudança no padrão de consumos nos Açores, até ali concentrados sobretudo nos abusos com tabaco, álcool e heroína. Nos pontos mais altos da vila, não há sequer sinais evidentes desse episódio. Aqui, Rabo de Peixe é o luxo de uma vivenda de traços minimalistas voltada para o Atlântico, a sede de um dos restaurantes mais apreciados da região; e os muros altos que escondem mansões e só deixam espreitar as folhas mais altas das palmeiras.

Mas esse Rabo de Peixe vive paredes meias com outra realidade — a dos bairros das classes sociais mais baixas. Nestas ruas, e um pouco por todos os bairros sociais nos Açores, circulam substâncias que nascem do engenho dos traficantes. Desaparecem com a mesma espontaneidade com que nascem, quando algum dos ingredientes se esgota e é preciso criar uma qualquer nova fórmula para responder à demanda do mercado. Algumas destas drogas psicoativas nunca chegam a ser exportadas para o continente: são consumidas de forma tão imediata, dando espaço a outras mais potentes, que nem sequer chegam a ser identificadas nos laboratórios da polícia.

▲ Rabo de Peixe tornou-se o rosto do consumo de drogas nos Açores desde 2001, mas o problema verifica-se por toda a região TOMÁS SILVA/OBSERVADOR

