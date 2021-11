Como a fuga de Rendeiro levou à prisão de Maria

Mais tarde, em 2018, Florêncio Almeida acabaria por doar parte do prédio de Campo de Ourique ao filho, que acabou por vendê-lo e com as mais valias do negócio comprou a tal vivenda perto do patrão, João Rendeiro, e cujo usufruto alienou à mulher. Um negócio que para o Ministério Público poderá ter sido simulado, para que Rendeiro conseguisse fazer circular dinheiro à margem dos processos crime que ainda enfrenta.

Vivenda que motorista cedeu a mulher de Rendeiro está arrestada

Logo no dia em que estes novos autos foram abertos no DCIAP, a procuradora titular ordenou a apreensão do imóvel da Quinta Patiño onde Maria Rendeiro vive como usufrutuária. Segundo a certidão do registo predial, consultada pelo Observador, este imóvel foi alvo de uma “apreensão em processo penal” no dia 15 de outubro.

Assim que João Rendeiro declarou ao processo que não pretendia regressar a Portugal, a juíza mandou a Polícia Judiciária a casa do casal para perceber se os bens arrestados há quase uma década ali se mantinham. Mas o relatório entregue pela Polícia Judiciária viria a indiciar logo que algo não batia certo: 15 obras estavam desaparecidas e três tinham sido claramente falsificadas, sem ser mesmo preciso uma grande perícia para o confirmar. Era visível a “olho nu” como escreveu a própria magistrada na decisão que comunicou também esta quarta-feira de multar em mais de mil euros a mulher de Rendeiro por ter violado os seus deveres enquanto fiel depositária daqueles bens.

A juíza ainda deu alguns dias a Maria de Jesus Rendeiro para procurar as obras que nunca deviam ter sido deslocadas do seu lugar. A mulher de Rendeiro entregou metade, mas uma delas era também uma falsificação. Um comportamento “censurável” aos olhos da juíza que não acredita que a mulher de Rendeiro não se tenha apercebido de nada. Enquanto fiel depositária, Maria de Jesus Rendeiro teve oportunidade de se explicar na última sexta-feira no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, mas foi tomada pelas lágrimas e disse não estar em condições psicológicas para falar. Também a defesa, a mesma que representa o marido, apoiou o silêncio sustentando-se no facto de haver já um processo-crime por descaminho e de Maria de Jesus Rendeiro ter o direito de não se auto-incriminar e por isso ficar em silêncio.

Galeria em Bruxelas já foi contactada por polícia portuguesa

A procuradora a quem calhou o processo crime pelo descaminho das obras estava, no entanto, atenta à diligência. É que apesar de Maria de Jesus Rendeiro não justificar onde estavam as obras, o advogado do BPP, Miguel Coutinho, acabaria por revelar o paradeiro de algumas delas. Pelas suas contas, explicou o advogado, estarão em falta 13 dos objetos e, desses, oito “já foram vendidos entre 23 outubro de 2020 e 1 de outubro de 2021 pelo valor de 1 milhão e 300 mil euros”, disse. Mais: quatro dessas obras terão sido replicadas e falsificadas para substituir as originais — levantando assim as suspeitas iniciais da PJ. E uma delas está agora exposta publicamente numa galeria em Bruxelas.

Apesar de não prestar uma posição pública sobre o caso, uma fonte da galeria Charles Riva Collection em Bruxelas disse ao Observador já estar a par do caso e até já ter sido contactada pela polícia portuguesa. No entanto, dizem, a obra continua exposta e, segundo defendem, deverá ser a leiloeira Christie’s a esclarecer o negócio firmado em março deste ano. Deverá também esclarecer a venda de outros quadros arrestados que comercializou. O Observador está desde sexta-feira a tentar contactar a leiloeira sem obter qualquer resposta.

Resta saber se o MP irá avançar para a anulação desses negócios jurídicos, promovendo a cooperação judiciária internacional para apreender os quadros e fazê-los regressar a Portugal. Ou se optará por tentar apreender o produto da venda que estará na posse de João Rendeiro.

Certo é que, com um iminente perigo de fuga por parte de Maria de Jesus Rendeiro após a sua presença em tribunal, o MP apressou-se a mandar a Polícia Judiciária para o terreno, tendo promovido previamente a detenção de Maria de Jesus Rendeiro junto do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e ordenado a realização de 14 buscas domiciliárias e não domiciliárias. Segundo o comunicado da Judiciária, polícias da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, com o apoio da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, tinham como missão preservar e apreender prova indiciária que reforcem os indícios sobre a ilicitude dos negócios celebrados entre os Rendeiro e os Florêncio de Almeida.

Por isso, também as casas do presidente da ANTRAL foram passadas a pente fino, assim como a dos filhos. A PJ fez buscas em Lisboa, Oeiras, Estoril e até em Alcáçovas. O Observador apurou que no Alentejo o alvo foi uma quinta de turismo rural detida pelo filho de Florêncio de Almeida, denominada a Horta do Passarinho.

Na operação “D’Arte Asas”, assim denominada pela PJ, os inspetores procuraram provas que sustentem as suspeitas da prática dos crimes de branqueamento, falsificação e descaminho, crimes estes “relacionados com o acervo de obras de arte apreendidas a João Rendeiro, no âmbito da investigação BPP”, lê-se no comunicado, que não especifica o que foi apreendido “A operação desencadeada visa a recolha da prova dos factos e a recuperação de produto do crime”, conclui o comunicado enviado pelo DCIAP.