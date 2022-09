O conflito entre Arménia e Azerbaijão, que já dura há décadas, voltou a reacender-se esta semana. Nos últimos dias, mais de 200 pessoas morreram naquele que é o confronto mais intenso entre os dois países vizinhos desde 2020. Em causa está a disputa de uma região de montanha chamada Nagorno-Karabakh. É um enclave separatista com cerca de 4 mil quilómetros quadrados que fica no Cáucaso, no território do Azerbaijão, mas que é governado por uma maioria arménia — daí a instabilidade. Na comunidade internacional, aumentam os receios de um escalar de tensões que pode resultar numa guerra (ainda) maior, para além da invasão russa da Ucrânia. Mas, afinal, o que levou às novas hostilidades, naquele que é descrito como o conflito mais antigo nas fronteiras da Europa?

Tudo começou esta semana, na madrugada de segunda para terça-feira. Confrontos na fronteira entre os dois países, com relatos de bombardeamentos, resultaram na morte de 100 militares dos dois lados. A Arménia afirmou ter perdido, na altura, 49 soldados; já o Azerbaijão diz que perdeu 50.

▲ Conflito entre Arménia e Azerbajão é considerado o mais antigo da Europa Ana Freitas/LUSA

