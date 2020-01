Por outro lado, as instituições financeiras foram igualmente obrigadas a monitorizar as transações dos seus clientes e, mais importante do que isso, a detetar e a comunicar às autoridades judiciais movimentos considerados como suspeitos. Desde a década passada que todos os bancos nacionais têm os chamados departamentos de compliance que existem apenas para aplicar as regras da legislação de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo.

Segundo dados do Relatório de Segurança Interna de 2018, só nesse ano foram instaurados 5.711 procedimentos administrativos devido a comunicações de operações suspeitas com origem no sistema financeiro, tendo sido decretadas 143 suspensões de operações bancárias no valor total de 156,9 milhões de euros.

O que faz a Unidade de Informação Financeira da PJ?

Quem faz a análise dessas comunicações emitidas pelos bancos é a Unidade de Informação Financeira (UIF), um órgão de que muitos portugueses, provavelmente, só ouviram falam em 2014, com a detenção de José Sócrates no âmbito da Operação Marquês e quando se percebeu que o processo contra o antigo primeiro-ministro tinha começado com um relatório sobre uma transferência bancária.

A 7 de fevereiro de 2012, entrou na UIF uma comunicação da Caixa Geral de Depósitos por causa de um cheque depositado sem que se conhecesse o negócio que dera origem à sua emissão. Em causa estavam 600 mil euros que tinham sido sacados da conta que Carlos Santos Silva, o empresário amigo de Sócrates, tinha no Banco Espírito Santo. Depois de depositado na conta de uma empresa chamada Codecity, ligada a Rui Pedro Soares — antigo administrador da PT, próximo de José Sócrates, e agora presidente da SAD do Belenenses —, o cheque deu lugar a outros dois, emitidos no mesmo dia: 196.800 euros para a Belenenses SAD e 370 mil para a Beira Mar SAD.

A UIF desconfiou. Na informação enviada, em março de 2012, ao DCIAP, dizia que a operação “não é de todo transparente” e que “a conta da Codecity foi apenas conta de passagem, não sendo perceptível o que estará subjacente”. Logo depois, outras transferências avultadas, também ligadas a Carlos Santos Silva, motivariam novas informações. E aqui, do outro lado da operação bancária, já estava a mãe de José Sócrates e o próprio ex-primeiro-ministro. As informações da UIF dariam lugar a uma averiguação preventiva na Unidade Nacional de Combate à Corrupção. Seriam também as primeiras páginas do primeiro volume do processo da Operação Marquês, que acabaria a acusar Sócrates — e outros nomes como Ricardo Salgado, Zeinal Bava ou Henrique Granadeiro — por crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

O exemplo retrata bem aquela que é a principal função da UIF. Criada em 2002, foi incluída na estrutura orgânica da Polícia Judiciária em 2008, ainda que tenha um funcionamento autónomo. Segundo a lei, podem fazer parte das equipas da UIF “trabalhadores da Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, da Direcção-Geral dos Impostos e de outras autoridades de supervisão ou serviços e estruturas governamentais”.

O seu trabalho tem dois eixos principais: receber e analisar as comunicações dos bancos relativas a operações ou fundos suspeitos de poderem estar relacionados com crimes de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo; e assegurar a difusão de informação importante sobre tendências atuais deste tipos de crime, principais preocupações, novos métodos ou riscos, por exemplo.

Foi no âmbito da primeira competência que esta unidade recebeu e analisou uma comunicação do BCP, que acabaria por incluir o nome da Polícia Judiciária na sentença do Tribunal Provincial de Luanda que arrestou as contas bancárias e as participações sociais de Isabel dos Santos.

O caso dos 10 milhões do general ‘Dino’ e novo inquérito contra Isabel dos Santos

Em concreto, foi devido ao dever especial de diligência que a lei de branqueamento de capitais impõe a todos os bancos que o Millennium BCP alertou a UIF da Polícia Judiciária em dezembro de 2019 que o seu cliente general ‘Dino’ se preparava para realizar uma transferência de 10 milhões de euros para uma conta de um banco em Moscovo titulada pela Woromin Finance Limited, sociedade alegadamente controlada por Isabel dos Santos. ‘Dino’ não só é sócio de Isabel dos Santos na operadora angolana Unitel, como é um dos grandes aliados militares do ex-presidente José Eduardo Dos Santos, pai de Isabel.

A lei oferece uma grande discricionariedade aos bancos para concluírem que determinada operação pode ser suspeita. Por exemplo, basta o facto de a Woroming nunca ter recebido transferências do general ‘Dino’, e ter contas bancárias num país sinalizado como frágil no combate ao branqueamento de capitais, para fazer soar as campainhas vermelhas do departamento de compliance do Millennium BCP ou de qualquer outro banco português.

A partir do momento em que a UIF recebeu a informação, analisou os antecedentes do general ‘Dino’ — já anteriormente investigado e denunciado por suspeitas de branqueamento de capitais — e propôs ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) a suspensão da operação bancária.

Foi o procurador Rosário Teixeira, que coordena no DCIAP a relação com a UIF, quem tomou a decisão de abrir um inquérito criminal. A lei estipula que o Ministério Público tem um prazo de seis dias para suspender temporariamente a operação, extrair uma certidão, instaurar um inquérito e apresentá-lo ao juiz de instrução criminal para que este confirme no prazo de dois dias a suspensão da operação suspeita.

De acordo com o Correio da Manhã, terá sido isto que ocorreu em dezembro de 2019. Ou seja, Isabel dos Santos e o general ‘Dino’ deverão ser os visados nesse novo inquérito que o Ministério Público terá aberto na sequência da comunicação do Millennium BCP. O Observador solicitou à Procuradoria-Geral da República a confirmação da abertura dessa investigação mas não recebeu qualquer resposta até à publicação deste trabalho.