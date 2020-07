Ana* já tinha usado aplicações de encontros no passado, mas o confinamento com a família em Portugal, longe da cidade alemã onde atualmente mora, fê-la encontrar-se uma vez mais com o Tinder. “No início do confinamento voltei a falar com o meu ex-namorado. Percebi que isto foi uma ‘trend’ e, depois, o motivo por não estarmos juntos tornou-se óbvio outra vez. O ‘trigger’ para instalar o Tinder foi esse, bem como o facto de estar aborrecida. Estava com a família e senti imensa falta de ter aquele lado mais social que a minha vida normalmente tem”, conta ao Observador. Aos 30 anos, Ana faz uma observação curiosa: muitos dos perfis no Tinder, onde as pessoas normalmente têm uma descrição pessoal, falavam agora da pandemia. “Houve várias pessoas que adaptaram essas descrições dizendo que só queriam falar com alguém porque estavam aborrecidas.” A conversa comum no Tinder passa por “Onde é que estás? Onde é que moras? Como é que é a tua vida?”, que durante o confinamento mudou com a pergunta principal a ser “O que tens feito?”.

Mas se foi o aborrecimento que levou Ana ao Tinder, foi também o aborrecimento que a afastou da aplicação que, volta e meia, vai usando. “A certa altura as conversas não evoluíam. Quando já contaste a tua vida — que sim, que estás a trabalhar por casa —, a não ser que tenhas um ‘match’ incrível, é difícil… No Tinder a conversa é sempre um pouco mais leve e eu já não tinha nada para dizer: não ia a lado nenhum e a rotina era aborrecida. Sinto que as conversas não se aprofundaram mais por causa disso.”

Se houve quem entrasse no mundo das aplicações para afugentar o aborrecimento durante a quarentena, houve quem arriscasse primeiros encontros com o fim do desconfinamento. “Esquece lá o típico beijo na cara de apresentação”, comenta Pedro*, de 32 anos, ao Observador. Em altura de pandemia “não há grande intimidade” numa primeira reunião a dois, “pelo menos até perceberes que a outra pessoa tomou cuidado no período da quarentena”. Nos encontros, diz Pedro, não houve necessidade de usar máscaras porque os programas eram quase sempre no exterior, “o que acaba por ser giro porque muda o paradigma de um primeiro encontro ter de ser um jantar”. Quanto ao distanciamento social, esse é “quase automaticamente ignorado”.